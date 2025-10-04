Ligue 1 : Paris FC domine Lorient grâce à Kebbal et Krasso

Le Paris FC est repassé dans la première moitié de tableau en battant Lorient (2-0) grâce à son " double K ", le duo Ilan Kebbal-Jean-Philippe Krasso, vendredi 3 octobre pour le premier match de la 7 e journée de Ligue 1.

Le PFC version famille Arnault et Red Bull apprend à se jauger dans l'élite : il a souffert de la comparaison avec Strasbourg, qui s'était imposé à Jean-Bouin (3-2) quinze jours plus tôt, ou avec Marseille (5-2), clubs européens, mais il a logiquement dominé Lorient comme Metz (3-2), qui luttent pour le maintien.

Pour prendre petit à petit la mesure de la L1, dont il occupe la 8e place en attendant les matches du week-end, le promu peut notamment s'appuyer sur le talent de Kebbal, élu meilleur joueur de la compétition au mois d'août, et de son complice Krasso.

La paire, qui avait déjà signé en cumulé 22 buts et 12 passes décisives la saison dernière en Ligue 2, a fait plier les Merlus en cinq minutes.

Kebbal a ouvert le score d'une frappe croisée (25), profitant d'un bon travail de Krasso pour libérer la balle au milieu d'une forêt de Lorientais.

Kebbal meilleur buteur

L'ancien joueur de Côte Bleue, entre Martigues et Marseille, prend la tête du classement des buteurs de L1 avec ce quatrième but.

Pour son capitaine Maxime Lopez, un ancien comme Kebbal du Burel FC, un club de quartier de la cité phocéenne, "c'est un régal de le voir comme ça. Aujourd'hui, on peut dire la vérité : il fait partie des meilleurs joueurs de Ligue 1".

Krasso n'a pas réussi aussi bien son début de saison. Préféré cette fois à Willem Geubbels à la pointe de l'attaque (30), il a marqué des points. Le champion d'Afrique 2024 avec la Côte d'Ivoire a doublé la mise en reprenant au premier poteau un centre de Moses Simon, que les Bretons avaient laissé facilement remonter sur son aile gauche.

L'ancien de l'Etoile Rouge de Belgrade a marqué son deuxième but en une semaine, après le penalty transformé à Nice (1-1).

Pour sa deuxième titularisation de la saison seulement, après la 1re journée à Angers (défaite 1-0), Krasso aurait pu marquer un autre but superbe sur un une-deux avec Max Lopez, mais il a manqué le cadre de peu (53).

Décidément, les Merlus lui réussissent, la saison dernière il avait réussi un doublé dans le choc au sommet (victoire 3-2) entre les deux futurs promus.

À Lorient, les étincelles peuvent venir de Pablo Pagis, mais le fils de Mickael "Pagistral", auteur d'un doublé mémorable contre Monaco (3-1) une semaine plus tôt, a cette fois manqué ses coups de baguette magique, à l'image de sa reprise dans le ciel pluvieux de Paris alors qu'il était seul face au gardien Obed Nkambadio (43).

Trop peu pour rivaliser avec le double K.

