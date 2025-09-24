Tennis : Royer s'incline contre Bublik pour sa première finale ATP à Hangzhou

Le Français Valentin Royer (88 e mondial) a perdu le 23 septembre au tournoi de Hangzhou la première finale de sa carrière sur le circuit ATP, battu 7-6 (7/4), 7-6 (7/4) par le Kazakhstanais Alexander Bublik (19 e ).

>> Tennis : la N°1 mondiale Aryna Sabalenka gagne un deuxième titre d'affilée à l'US Open

>> BJK Cup : l'Italie confirme sa suprématie avec un 6e titre

>> Tennis : Swiatek souffre mais s'impose en finale à Séoul

Photo : AFP/VNA/CVN

À 24 ans, le droitier passé par l'académie du Serbe Janko Tipsarevic (ex-8e mondial) a livré un match de qualité mais s'est heurté à un adversaire intraitable au service et extrêmement solide dans les moments clés.

Malgré sa défaite, Royer achève le meilleur tournoi de sa carrière, durant lequel il a éliminé pour la première fois un membre du top 20 mondial (le 14e Andrey Rublev au deuxième tour).

Avant l'ATP 250 de Hangzhou, où il a gagné deux matches en qualifications et quatre dans le tableau final, le natif des Hauts-de-Seine n'avait remporté que trois matches sur le circuit principal.

Déjà parvenu au meilleur classement de sa carrière avant d'arriver dans l'Est de la Chine, Royer va encore grimper et sera 75e dans le prochain classement ATP.

"C'était une semaine chargée en émotions, j'ai vécu beaucoup de premières", a commenté le perdant lors de la cérémonie de remise des trophées.

"Je suis très heureux du niveau que j'ai affiché pendant ce tournoi", a-t-il ajouté avant d'écraser quelques larmes d'émotion, de remercier le public chinois et de lui donner rendez-vous au Masters 1000 de Shanghai (1er-12 octobre).

Première tête de série du tournoi Challenger de Jingshan (22-28 septembre), Royer va se retirer de cette épreuve du circuit secondaire pour récupérer en vue de Shanghai, ont indiqué plusieurs membres de son entourage.

Auteur de 21 aces en finale, Bublik a décroché lui son quatrième titre en 2025, sur une troisième surface différente après avoir triomphé en juin sur le gazon de Halle et en juillet sur les courts en terre battue de Gstaad et de Kitzbühel.

"Une super saison"

Seul le No1 mondial Carlos Alcaraz a remporté plus de trophées que le Kazakhstanais cette saison (sept dont Roland-Garros et l'US Open).

Bublik n'a pourtant pas eu la moindre balle de break dans le premier set, qui a fini par basculer en sa faveur au jeu décisif sur deux coups droits d'attaque de Royer expédiés dans le couloir.

Le Français s'est procuré ses deux premières balles de break du match dans le premier jeu du deuxième set, mais n'a pas réussi à les exploiter.

Après avoir sauvé à son tour deux balles de break dans le jeu suivant, Royer n'a plus été inquiété du set sur son service.

Photo : AFP/VNA/CVN

Mais Bublik est resté imperturbable dans le tie-break pour s'offrir le titre an 1h51.

"C'est une des finales les plus difficiles que j'aie jouées", a affirmé le vainqueur, complimentant son adversaire pour son "tennis de qualité".

"Je fais une super saison", s'est réjoui Bublik, douzième dans la course à la qualification pour les Finales ATP de Turin, qui réuniront en novembre les huit joueurs ayant amassé le plus de points sur le circuit principal en 2025.

AFP/VNA/CVN