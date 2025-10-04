MotoGP : Bezzecchi impérial en Indonésie, Marc Marquez à la peine

L'Italien Marco Bezzecchi (Aprilia) s'est montré impérial dans la course sprint du Grand Prix moto d'Indonésie qu'il a remporté devant les Espagnols Fermin Aldeguer (Ducati-Gresini) et Raul Fernandez (Aprilia-Trackhouse), samedi sur le circuit de Mandalika.

Parti en pole position, Bezzecchi a pris un mauvais départ et s'est retrouvé derrière Aldeguer et Fernandez. Il est parvenu à remonter pour coiffer Aldeguer sur la ligne d'arrivée.

"Cela a été une très bonne course. Malheureusement,je ne sais pas ce qui s'est passé au départ, j'ai perdu beaucoup de temps mais ensuite j'étais rapide et confiant même si je ne pensais pas pouvoir remonter sur Fermin. Quand je l'ai dépassé, j'ai tout donné en plongeant à l'intérieur mais c'était une belle bagarre", a déclaré le vainqueur.

Il tentera de rééditer son exploit lors du Grand Prix dimanche dont le départ sera donné à 09h00 heure française. Une nouvelle victoire lui permettrait de remonter sur Francesco Bagnaia (Ducati), actuellement 3e au championnat qui ne compte plus que 20 points d'avance sur lui.

Marc Marquez (Ducati), parti en neuvième position sur la grille, a fini septième après avoir pourtant écopé d'un "long lap" pour un dépassement hasardeux sur Alex Rins (Yamaha) en début de course. L'Espagnol a remporté un septième titre mondial MotoGP la semaine dernière au Japon mais sa Ducati n'affiche pas à Mandalika sa supériorité habituelle.

Son coéquipier italien Bagnaia a lui terminé 14e. Non seulement il voit Alex Marquez, le frère cadet de Marc actuellement 2e au championnat et 4e à Mandalika, s'éloigner mais c'est Marco Bezzecchi qui remonte maintenant sur lui.

Les Français Fabio Quartararo (Yamaha) et Johann Zarco (Honda-LCR) ont chuté en fin de course. Quartararo s'était élancé huitième sur la grille mais a pris un mauvais départ. Il a chuté alors qu'il était 14e. Zarco, s'était lui élancé 18e.

Les Ducati d'usine à la peine

"Je ne sais pas ce qui s'est passé au départ. J'ai patiné énormément et je me suis retrouvé dernier. J'ai essayé de trouver mon rythme mais, comme depuis le début du week-end, je n'ai pas de feeling avec les pneus et la moto et j'essaie de trouver les limites", a déclaré Quartararo à Canal+.

La surprise du weekend est la mauvaise prestation des Ducati d'usine, pourtant quasi-invincibles cette saison. Elles ont même été devancées aux essais et lors de la course sprint par les machines sœurs de l'écurie satellite Gresini pilotées par Fermin Aldeguer et Alex Marquez.

Si Marc Marquez et Bagnaia sont au guidon des dernières évolutions des motos de la marque de Borgo Panigale, Aldeguer et Alex Marquez pilotent eux des machines de l'an dernier qui se montrent plus véloces dans la chaleur indonésienne.

Les Aprilia sont en revanche très en forme. Outre-la pole position et la victoire dans le sprint de Bezzecchi, Raul Fernandez sur la moto de l'écurie satellite Trackhouse est aussi monté sur le podium.

L'Espagnol Jorge Martin, l'autre pilote de l'écurie d'usine de la firme de Noale et champion du monde 2024 au guidon d'une Ducati, est absent à Mandalika. Après avoir déjà manqué de nombreuses courses cette saison en raison de blessures, il s'est fracturé la clavicule droite au Japon. Opéré cette semaine, il sera également absent en Australie dans deux semaines.

