Handball : Barcelone remporte au bout du suspense le Mondial des clubs

|Dika Mem, capitaine du FC Barcelone, a inscrit 4 buts face à Veszprem en finale du championnat du monde des clubs.
|Photo ; AFP/VNA/CVN
Veszprem, qui avait éliminé en demi-finale le champion d'Europe en titre Magdebourg, menait encore d'un but au moment d'entamer la 79e et dernière minute de jeu mais le gardien Emil Nielsen (27/55 arrêts, à 49%) a fermé la porte.
Une première fois en empêchant à son adversaire du soir d'inscrire le but du 31-29 qui aurait alors très certainement sonné la fin des débats -et qui a finalement abouti au but égalisateur de Ludovic Fabregas.
La seconde en arrêtant l'ultime tentative du Français Hugo Descat (8/12), pour préserver définitivement la courte avance donnée par l'Espagnol Aleix Gomez (6/8).
APS/VNA/CVN