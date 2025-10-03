Handball : Barcelone remporte au bout du suspense le Mondial des clubs

Les handballeurs du FC Barcelone ont remporté pour la sixième fois de leur histoire le championnat du monde des clubs en battant après deux prolongations le club hongrois de Veszprem, le 2 octobre au Caire (31-30).

Photo ; AFP/VNA/CVN

Veszprem, qui avait éliminé en demi-finale le champion d'Europe en titre Magdebourg, menait encore d'un but au moment d'entamer la 79e et dernière minute de jeu mais le gardien Emil Nielsen (27/55 arrêts, à 49%) a fermé la porte.

Une première fois en empêchant à son adversaire du soir d'inscrire le but du 31-29 qui aurait alors très certainement sonné la fin des débats -et qui a finalement abouti au but égalisateur de Ludovic Fabregas.

La seconde en arrêtant l'ultime tentative du Français Hugo Descat (8/12), pour préserver définitivement la courte avance donnée par l'Espagnol Aleix Gomez (6/8).

APS/VNA/CVN