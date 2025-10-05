L'Afrique du Sud remporte le Rugby Championship pour la deuxième année consécutive

Les Sud-Africains ont remporté le Rugby Championship grâce à leur victoire contre l'Argentine samedi 4 octobre (29-27), dans un match disputé à Londres, soulevant le trophée pour la deuxième année consécutive, ce qu'ils n'avaient encore jamais fait.

Photo : AFP/VNA/CVN

Menés à la pause par de virevoltants Argentins (13-10), les doubles champions du monde en titre ont d'abord résisté grâce à leur écrasante domination en mêlée avant de prendre l'avantage avant l'heure de jeu. Ils terminent à égalité de points avec la Nouvelle-Zélande, contre qui ils sont sortis vainqueurs sur l'ensemble de leur double confrontation, avec notamment un 43-10, pire défaite de l'histoire des All Blacks.

C'est leur sixième titre depuis le début de la compétition phare de l'hémisphère sud, en 1995, ce qui est mieux que l'Australie (4), mais encore très loin de la Nouvelle-Zélande (20).

Les Sud-Africains connaissaient leur mission avant le coup d'envoi: une victoire était impérative pour ravir le trophée à la Nouvelle-Zélande, repassée devant au classement grâce à sa victoire avec bonus un peu plus tôt en Australie (28-14).

Larges vainqueurs de l'Argentine lors du match aller il y a une semaine (67-30) après une première période équilibrée, les hommes de Rassie Erasmus ont encore une fois souffert avant d'imposer leur domination physique.

Dans un Twickenham bien garni et plutôt acquis aux Springboks, les Argentins ont marqué le premier essai après un numéro de Bautista Delguy, en feu tout comme l'arrière de Toulouse Juan-Cruz Mallia. Grâce à plusieurs actions tout en vitesse, ils ont mené de dix points une bonne partie de la première période (13-3).

Mais les Sud-Africains ont été bien trop puissants devant, mettant systématiquement au supplice le pack argentin. Ils sont revenus juste avant la pause (13-10) après une série de mêlées, puis sont passés devant de retour sur le terrain après un ballon porté (15-13).

Ils ont continué d'étouffer leurs adversaires ensuite, prenant provisoirement le bonus offensif à l'heure de jeu (29-13), avec des doublés de Cobus Reinach et Malcolm Marx.

Contrairement au match précédent, les Argentins sont parvenus à tenir les dernières minutes, et même à faire mieux que ça: Delguy a marqué un essai en interceptant une passe de Cheslin Kolbe (66) et, après la sirène, Rodrigo Isgro a encore réduit l'écart.

Les sélections de l’hémisphère sud ont désormais un mois de coupure avant leur tournée européenne en novembre. L'Afrique du Sud commencera la sienne contre la France, le 8 novembre.

AFP/VNA/CVN