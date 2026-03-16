Intelligence artificielle : les experts européens saluent le potentiel de coopération avec le Vietnam

De nombreux experts européens estiment que le Vietnam dispose d'un potentiel considérable pour intensifier sa coopération avec l'Union européenne (UE) dans les domaines de l'intelligence artificielle (IA) et des technologies avancées.

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Photo : VNA/CVN

Ces analyses ont été partagées par des experts avec l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) en marge du séminaire sur la coopération scientifique, technologique et commerciale entre le Vietnam et l'UE, tenu récemment à Bruxelles.

Le Professeur Geert Angenon, de l'Université Vrije Universiteit Brussel (VUB), a souligné l'importance de cet événement comme une bonne opportunité pour renforcer les liens entre les communautés scientifiques vietnamienne et européenne.

Expert en biotechnologie végétale, le professeur Angenon estime que ce domaine connaît des avancées remarquables, notamment dans les technologies d’édition du génome, telles que le système CRISPR-Cas, qui ouvrent de nombreuses possibilités pour améliorer des cultures comme le soja, le riz, les arbres fruitiers et de nombreuses autres plantes agricoles.

Photo : VNA/CVN

Dans le secteur médical, la Professeure Sarah Baatout, directrice adjointe de l'Institut des applications médicales nucléaires de Belgique au Centre belge de recherche nucléaire (SCK CEN), a constaté des progrès remarquables au Vietnam, notamment en médecine nucléaire. Après des échanges avec plusieurs représentants d’hôpitaux vietnamiens, elle a estimé que l’application de l’IA dans le domaine de la santé, bien qu’encore à ses débuts, offre d’immenses perspectives de développement. Elle a également salué la mise en place par le Vietnam de cadres juridiques dédiés à l’IA, y voyant une étape cruciale pour un déploiement technologique responsable. Selon elle, cette convergence réglementaire avec l’"AI Act" de l’Union européenne constitue un socle favorable au renforcement de la coopération bilatérale.

L’application de technologie dans l’agriculture représente un autre volet prometteur de ce partenariat. Jacco van der Maas, propriétaire d’une ferme aux Pays-Bas, a exprimé sa volonté de partager ses expériences et des technologies de pointe avec d’autres nations, dont le Vietnam. Il a témoigné de l’efficacité des systèmes de traite robotisés qui, au-delà de la réduction de la main-d’œuvre, génèrent des volumes massifs de données sur la santé et la productivité du bétail. Ces données, analysées par l'IA, permettent d'optimiser les cycles de production, une expertise qu'il souhaite transférer vers des projets concrets avec des partenaires vietnamiens.

En conclusion, les experts ont convenu qu’avec la demande croissante du Vietnam en solutions technologiques et un environnement de coopération internationale ouvert, le Vietnam recèle de nombreuses opportunités pour intensifier sa coopération avec l’UE dans l’agriculture de haute technologie, la santé, la transformation numérique et l’IA. Les initiatives de mise en relation, telles que ce séminaire bruxellois, sont appelées à devenir le moteur de futurs partenariats stratégiques entre le Vietnam et l'Europe.

VNA/CVN