La conquête du 6G permet aux entreprises de maîtriser des technologies stratégiques

Conformément à la résolution N°57 du Politburo sur les percées dans le développement scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique nationale, le Vietnam intensifie ses efforts pour maîtriser les technologies stratégiques et numériques, notamment l’intelligence artificielle (IA), les réseaux mobiles 5G et 6G, les communications par satellite et d’autres technologies émergentes d’ici 2030.

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Avec la mise en œuvre de cette résolution, les entreprises vietnamiennes de télécommunications s’appuient sur la dynamique de la commercialisation de la 5G et poursuivent des stratégies de développement spécifiques qui tirent parti de leurs atouts tout en renforçant leur compétitivité sur le marché.

Photo : VT/CVN

Le Groupe de l’industrie militaire et des télécommunications Viettel (Viettel) est devenu le premier opérateur du pays à lancer des services 5G commerciaux le 15 octobre 2024, avec pour objectif d’étendre sa couverture à l’ensemble des provinces et des villes, des zones industrielles, des centres de recherche, des nœuds de transport, des ports et des aéroports.

Le Groupe des postes et des télécommunications du Vietnam (VNPT) a lancé ses services 5G ultra-rapides le 10 décembre 2024, en priorité dans les zones socio-économiques clés et en permettant aux utilisateurs d’accéder aux services sans nouvel abonnement. MobiFone a fait son entrée officielle sur le marché de la 5G le 23 juin 2025, en se concentrant initialement sur les grands centres urbains.

Selon le ministère des Sciences et des Technologies, la couverture commerciale de la 5G atteignait 91,2% de la population vietnamienne en décembre 2025, plaçant le pays parmi les nations les plus rapides au monde en matière de déploiement de la 5G. Au-delà des progrès techniques, cette expansion a contribué à la création d’une infrastructure numérique plus équilibrée, réduisant les disparités de développement entre les régions ainsi qu’entre les zones urbaines et rurales.

Forts de ces succès, les entreprises vietnamiennes se tournent désormais vers la 6G, la prochaine génération de technologie mobile qui devrait offrir une transmission de données ultrarapide, une latence quasi nulle, des capacités d’intelligence artificielle intégrées et une connectivité par satellite. Cette technologie devrait permettre le développement d’applications avancées, allant de l’Internet des objets et des centres de données aux communications longue distance et aux services numériques de nouvelle génération.

Lors du Mobile World Congress (MWC) 2026 à Barcelone, trois entreprises technologiques vietnamiennes - FPT, Viettel et VNG - ont rejoint une alliance stratégique mondiale initiée par Qualcomm Technologies, Inc. pour accélérer le développement et le déploiement de la 6G à l’échelle mondiale.

L’alliance rassemble des entreprises technologiques et de télécommunications de premier plan à l’échelle mondiale, dont Google, Meta, Microsoft, Samsung, Nokia, LG et T-Mobile, afin d’élaborer une feuille de route visant à commercialiser la 6G d’ici 2029.

Selon cette vision, la 6G fonctionnera comme une plateforme native d’IA, intégrant connectivité, détection à grande échelle et calcul haute performance au sein d’une base technologique unifiée. Les futurs réseaux devraient intégrer des systèmes radio de détection, des réseaux d’accès radio virtualisés (RAN), une automatisation pilotée par l’IA et des centres de données de pointe, à la fois en périphérie et dans le cloud, capables de gérer les charges de travail d’IA de nouvelle génération.

Le président de FPT, Truong Gia Binh, a déclaré que la participation à cette alliance renforcera la capacité de l’entreprise à transformer les technologies de pointe en solutions concrètes pour tous les secteurs et marchés, tout en développant ses compétences dans des domaines stratégiques tels que les transports intelligents, les systèmes aériens autonomes, l’industrie 4.0 et l’ingénierie numérique avancée.

Viettel, déjà partenaire de Qualcomm pour le déploiement d’une infrastructure 5G Open RAN à grande échelle, étendra sa coopération à la recherche et au développement de la 6G, partageant une vision à long terme d’une connectivité intelligente, automatisée et intégrant l’IA.

Le groupe envisage la commercialisation de la 6G non seulement comme la fourniture de services de télécommunications, mais aussi comme le développement et la fourniture de technologies 6G conçues et fabriquées localement, incluant les équipements réseau, les plateformes logicielles et les écosystèmes d’appareils compatibles avec l’IA.

Sa participation à cette alliance mondiale souligne l’engagement de Viettel à maîtriser les technologies clés dès leurs débuts, tout en contribuant à une meilleure intégration des technologies vietnamiennes dans les chaînes de valeur mondiales.

Parallèlement, VNG ambitionne de développer des agents d’IA destinés à des centaines de millions d’utilisateurs au Vietnam et en Asie du Sud-Est, l’infrastructure 6G étant considérée comme un élément essentiel à la réalisation de cette ambition.

L’alliance mondiale 6G représente non seulement une étape technologique majeure, mais aussi une opportunité pour les entreprises vietnamiennes de renforcer leur position sur le paysage technologique mondial. Avec l’implication de FPT, Viettel et VNG, le Vietnam s’impose progressivement comme un précurseur dans le développement et l’application de la technologie 6G.

VNA/CVN