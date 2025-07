Tây Ninh : rapatriement des restes de 156 soldats tombés au Cambodge

Une cérémonie de remise, de commémoration et d'inhumation des restes de 156 soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Cambodge a été organisé vendredi matin 18 juillet au poste-frontière international de Binh Hiêp, commune de Binh Hiêp, province de Tây Ninh (Sud).

Ces ossements ont été retrouvés, exhumés et rapatriés lors de la dernière phase de recherche menée par l'équipe K73 relevant du Commandement militaire provincial. À ce jour, après 24 phases de recherche, cette unité a recherché et rapatrié 2 933 ossements de soldats, dont 168 ont pu être formellement identifiées. Ce résultat est le fruit d'un travail de longue haleine, périlleux et sacré, accompli par les membres de l'équipe K73 au fil des ans.

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors de la cérémonie, le vice-président du Comité populaire de la province de Tây Ninh, Pham Tân Hoa, a souligné l'engagement des autorités et de la population locales à poursuivre cette mission avec la plus grande détermination lors des prochaines missions.

Les autorités de la province ont également tenu à exprimer leur profonde gratitude au gouvernement, à l'armée royale et au peuple cambodgiens, particulièrement aux autorités des provinces de Svay Rieng, Phnom Penh, Battambang et Pailin pour leur aide précieuse et les conditions favorables ayant facilité les opérations de recherche.

À l'issue de la cérémonie, les restes des soldats ont été inhumés au cimetière des Héros morts pour la patrie de Vinh Hung - Tân Hung, dans la commune de Vinh Hung, province de Tây Ninh.

VNA/CVN