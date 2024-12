Vietnam : 14 rapatriés du Cambodge impliqués dans des escroqueries en ligne

Les 11 et 12 décembre, au poste frontière international de Môc Bài de Tây Ninh, les forces cambodgiennes ont remis 410 citoyens vietnamiens, dont 38 femmes, qui travaillaient et résidaient illégalement dans ce pays.

Photo : VNA/CVN

Tous ces citoyens ont été arrêtés par la police cambodgienne dans la zone du Venus Casino and Resort, ville de Bavet, province de Svay Rieng, le 4 décembre, en raison de soupçons de sortie illégale, de travail non autorisé, d'emploi dans des casinos illégaux et d'escroqueries en ligne.

Après avoir reçu ces informations, les gardes-frontières internationaux de Môc Bài, la police de Tây Ninh et la police de 18 provinces et villes ont vérifié les informations de ces citoyens et ont révélé que 304 personnes étaient parties illégalement par les provinces frontalières.

Ils ont également confirmé que parmi les personnes arrêtées, il y avait quatre personnes avec des mandats de perquisition, une avec un mandat d'arrêt et quatre avec des mandats d'arrêt émis par la police locale.

VNA/CVN