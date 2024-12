L'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours continue à contribuer aux activités de volontariat au Vietnam

Phan An Son a présenté à la délégation de bénévoles un panorama complet des réalisations du Vietnam depuis le lancement de sa poltique de Renouveau, abordant notamment l'orientation politique du Parti et de l'État, les relations bilatérales avec les États-Unis et la politique régionale du pays.

Chaque année, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours déploie des bénévoles à travers le monde pour mener à bien des projets humanitaires, sociaux et religieux dans les communautés locales.

Au Vietnam, avec la permission du Comité gouvernemental pour les affaires religieuses, l'Église envoie chaque année un ou deux groupes de bénévoles pour soutenir les activités de l'Église à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville. Cette année, le Centre de formation des bénévoles de l'Église a envoyé fin octobre 14 jeunes volontaires au Vietnam pour des missions de volontariat pendant deux ans.

Pendant leurs premiers jours au Vietnam, les bénévoles ont eu l'opportunité de rencontrer de jeunes leaders de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam. Ils ont découvert la cuisine vietnamienne et a visité le village de céramique de Bat Tràng.

