25e Journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes

En 1999, l’ONU a proclamé le 25 novembre Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, en mémoire des sœurs Mirabal assassinées en République dominicaine. Aujourd’hui, les violences sexistes et sexuelles restent omniprésentes : cyberharcèlement, sexisme, agressions sexuelles, mariages forcés, mutilations génitales et féminicides.

>> Violences conjugales : le nombre de victimes, en hausse, a doublé depuis 2016

>> Manifestations contre les violences faites aux femmes en plein procès Mazan

Photo : AFP/VNA/CVN

En 2023, 85.000 femmes ont été tuées intentionnellement, dont 60% par leur conjoint ou des membres de leur famille, faisant du foyer "l’endroit le plus dangereux" pour elles. Selon l’ONU, une femme est tuée par un proche toutes les dix minutes. Beaucoup avaient signalé des violences avant leur décès, suggérant que des mesures préventives, telles que des injonctions judiciaires, auraient pu éviter ces meurtres.

Dans le monde, une femme sur trois a été victime de violences physiques ou sexuelles au cours de sa vie. En Europe, c’est le cas d’une femme sur cinq. Certaines régions, comme les Caraïbes, l’Amérique centrale et l’Afrique, enregistrent les taux les plus élevés de féminicides, suivies par l’Asie. Par ailleurs, au moins 199 millions de femmes ont subi des mutilations génitales.

Malgré ces constats, les réponses politiques restent insuffisantes : moins de 5% des aides gouvernementales sont consacrées à la lutte contre ces violences, et à peine 0,2 % à leur prévention.

Campagnes et initiatives

La Déclaration des Nations unies de 1993 définit ces violences comme "tous actes causant des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques aux femmes, dans la vie publique ou privée". Depuis, la collecte de données a progressé, couvrant désormais 161 pays. ONU-Femmes et le Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP) exploitent ces chiffres pour guider les actions.

L’initiative Spotlight, partenariat entre l’Union européenne et l’ONU, a permis d’augmenter les taux de poursuites de 22%, d’adopter 84 lois et politiques, et de fournir des services à plus de 650.000 femmes dans les pays concernés, malgré les défis liés à la pandémie.

La campagne TOUS UNiS 2024, du 25 novembre au 10 décembre, mettra en lumière les violences faites aux femmes avec pour thème : "Toutes les 11 minutes, une femme est tuée. #PasDExcuse. TOUS UNiS pour mettre fin à la violence contre les femmes". Cette campagne s’inscrit dans le cadre plus large des actions marquant le 30e anniversaire de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing.

AFP/VNA/CVN