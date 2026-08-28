"Un voyage, trois destinations" : coopérer pour rayonner

Le 26 août dans l'après-midi, dans la mégapole du Sud, au cœur du 20 e Salon international du tourisme de Hô Chi Minh-Ville (ITE HCMC) 2026, s'est officiellement tenue la première Conférence des ministres du tourisme Cambodge - Laos - Vietnam (CLV), présidée par l'Administration nationale du tourisme du Vietnam, relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

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Ont participé à la conférence : Huot Hak, ministre cambodgien du Tourisme ; Darany Phommavongsa, vice-ministre lao de la Culture et du Tourisme ; Nguyên Van Duoc, membre du Comité central du Parti communiste vietnamien et président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville ; Lâm Thi Phuong Thanh, ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme ; ainsi que des représentants d'agences, d'organisations et d'entreprises touristiques des trois pays.

Selon les organisateurs, cette conférence marque une nouvelle étape dans la coopération touristique entre le Cambodge, le Laos et le Vietnam, avec la mise en place d'un mécanisme de coopération ministérielle visant à transformer l'initiative "Un voyage, trois destinations" d'une orientation générale en produits touristiques spécifiques et compétitifs sur le marché international.

Dans son discours d'ouverture, la ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Lâm Thi Phuong Thanh, a souligné que cette conférence concrétisait la réunion et la séance de travail des Premiers ministres du Cambodge, du Laos et du Vietnam, qui s'étaient tenues en février 2025 à Hô Chi Minh-Ville. Lors de cette réunion, les Premiers ministres s'étaient engagés à promouvoir la mise en place d'un mécanisme de coopération trilatérale entre les ministres du Tourisme, afin de concrétiser l'initiative "Un voyage, trois destinations".

La ministre Lâm Thi Phuong Thanh a déclaré : "La conférence d'aujourd'hui marque le lancement officiel, au plus haut niveau, du mécanisme de coopération touristique Cambodge - Laos - Vietnam, visant à promouvoir un développement approfondi, efficace et substantiel du tourisme dans les trois pays. Forts de relations traditionnelles d'amitié et de bon voisinage, de liens de longue date et de nombreux atouts complémentaires pour le développement touristique - le partage du Mékong, un patrimoine culturel et naturel unique et un réseau de transport routier, fluvial et aérien de plus en plus performant -, trois pays réunissent tous les atouts pour construire une destination commune dotée d'une identité propre, d'une forte attractivité et d'une compétitivité reconnue sur la carte touristique régionale et internationale."

Photo : VNA/CVN

La ministre Lâm Thi Phuong Thanh a ajouté que la coopération touristique Cambodge - Laos - Vietnam doit s'inscrire dans une vision à long terme, avec pour objectif de positionner "Un voyage, trois destinations" comme une marque touristique à l'identité partagée, contribuant concrètement aux objectifs de développement durable et inclusif de la région. Pour concrétiser cette vision, la ministre a proposé que la Conférence examine et définisse des objectifs et des résultats précis dans le cadre du plan d'action conjoint sur la coopération touristique de la CLV, afin de servir de base au suivi et à l'évaluation de l'efficacité de cette coopération à chaque étape, plutôt que de se concentrer uniquement sur des orientations générales.

La ministre Lâm Thi Phuong Thanh s'est dite convaincue que, grâce à une forte détermination et à un esprit de coopération étroite, la Conférence adoptera des documents importants, jetant ainsi les bases d'une nouvelle phase, concrète et efficace, de la coopération touristique entre les trois pays CLV.

Photo : VNA/CVN

Nouvelle orientation

Lors de la conférence, le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Duoc, a déclaré que l'organisation par Hô Chi Minh-Ville de la première Conférence des ministres du Tourisme de la CLV revêtait une importance particulière. Il s'agissait non seulement d'une occasion pour les trois pays d'examiner les résultats de leur coopération, mais aussi d'une opportunité de définir une nouvelle orientation dans un contexte touristique régional en pleine mutation.

Selon Nguyên Van Duoc, Hô Chi Minh-Ville concentre un grand nombre d'agences de voyages, de compagnies aériennes, d'hébergeurs, d'entreprises de services et d'autres acteurs de la chaîne de valeur touristique. La ville aspire donc non seulement à être une destination sur le parcours de la CLV, mais aussi à devenir une plaque tournante reliant ce parcours aux marchés internationaux grâce à ses réseaux aériens et routiers et à ses itinéraires touristiques transnationaux.

D'après les chiffres publiés lors de la conférence, le tourisme dans la région de la CLV a accueilli 31,3 millions de visiteurs internationaux en 2025, soit une hausse de 10,2% par rapport à 2024. Le tourisme intrarégional a atteint 3,2 millions de visiteurs, représentant environ 10% du total des visiteurs internationaux ; les recettes touristiques totales s'élèveront à environ 45,6 milliards de dollars américains. Au cours du premier semestre 2026, les trois pays ont reçu 16,6 millions de visiteurs internationaux, dont 1,6 million de visiteurs intrarégionaux. Ces chiffres démontrent le fort potentiel de coopération, notamment pour accroître les flux touristiques entre les trois pays. L'amélioration des infrastructures et des produits de transport permettra aux touristes de combiner facilement des itinéraires de la CLV en un seul voyage, prolongeant ainsi leur séjour et augmentant leurs dépenses sur place.

La conférence a également noté l'intérêt manifesté par les partenaires internationaux. Le Bureau régional d'appui à l'Asie et au Pacifique de l'Organisation des Nations unies pour le tourisme (UN Tourism RSOAP) a proposé un soutien au renforcement de la résilience du secteur touristique et à la gestion durable des destinations. Parallèlement, Traveloka a suggéré des campagnes marketing conjointes, basées sur les données, visant à promouvoir la CLV comme une destination unifiée.

Plan d'action et Déclaration conjointe

À l'issue d'une session de travail assidue, sérieuse et efficace, laconférence a achevé l'intégralité de son ordre du jour et adopté deux documents importants : le Plan d'action conjoint sur la coopération touristique de la CLV pour la période 2026-2028 et la Déclaration conjointe de la Conférence.

Dans son discours de clôture, la ministre vietnamienne Lâm Thi Phuong Thanh, a souligné : "Nous avons passé en revue ensemble le processus de mise en place du mécanisme de coopération et avons mené des échanges francs et responsables sur les orientations à donner à l'initiative +Un voyage, trois destinations"".

La conférence a notamment adopté deux documents importants : le Plan d'action conjoint sur la coopération touristique de la CLV pour la période 2026-2028 et la Déclaration conjointe de la conférence. Ces documents constitueront une base solide permettant aux trois pays de concrétiser leurs engagements par des actions de coopération concrètes.

Avec une détermination partagée, la ministre Lâm Thi Phuong Thanh a proposé de fixer un objectif de croissance annuelle à deux chiffres du nombre d'arrivées de touristes internationaux dans la région de la CLV. Dans un premier temps, les trois pays visent à accueillir 35 millions de touristes internationaux en 2026, jetant ainsi les bases d'une croissance continue pour les années suivantes.

Selon la ministre, cet objectif ne se limite pas au nombre de visiteurs ; il exige également d'améliorer la qualité des destinations, de diversifier l'offre touristique et de renforcer la durabilité des activités. En valorisant les atouts de chaque pays tout en s'inscrivant dans un itinéraire commun, la CLV peut créer une offre touristique plus attractive que si chaque pays promouvait ses activités individuellement. Forte des relations traditionnelles de bon voisinage, la ministre Lâm Thi Phuong Thanh espère que la coopération touristique de la CLV deviendra un pont essentiel entre les peuples des trois pays, favorisant les échanges culturels, exploitant les forces complémentaires et créant des itinéraires touristiques transnationaux compétitifs.

À cette occasion, au nom de la délégation hôte, la ministre Lâm Thi Phuong Thanh a exprimé sa gratitude au ministre cambodgien du Tourisme, Huot Hak, au vice-ministre lao de la Culture et du Tourisme, Darany Phommavongsa, ainsi qu'à tous les délégués pour leurs précieuses contributions au succès de la conférence.

Quatoze points clés

Lors de la conférence de presse suivant l'événement, le vice-ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hô An Phong, représentant les responsables du tourisme des trois pays, a annoncé que les représentants de la CLV s’étaient entendus sur une déclaration conjointe articulée autour de 14 points clés.

Dans ce document, les ministres ont défini les priorités de la coopération touristique de la CLV pour la prochaine phase, notamment : le développement de produits et de la connectivité communs, y compris la facilitation des liaisons de voyage et de transport entre les trois pays ; le marketing, la promotion et la création d’une marque commune selon le modèle "Un voyage, trois destinations" ; la coopération public-privé et les partenariats de produits, y compris la promotion conjointe de la gastronomie de CLV ; le renforcement des capacités et le partage d’expériences ; un tourisme durable, responsable et ancré dans les communautés ; et le renforcement des institutions et de la coopération avec les partenaires internationaux. La conférence a adopté le Plan d’action conjoint pour la coopération touristique CLV pour la période 2026-2028, conformément aux priorités susmentionnées.

La conférence a salué les initiatives de coopération à venir visant à promouvoir "Un voyage, trois destinations", notamment : des offres touristiques transfrontalières de la CLV, dont le programme "Un pays de plus" ; le Festival annuel du tourisme et de la culture de la CLV ; des corridors écotouristiques et patrimoniaux transfrontaliers reliant les destinations prioritaires des trois pays ; l’événement de promotion culinaire de la CLV ; des programmes conjoints de promotion et d’enquêtes ; ainsi que des salons, expositions, formations, ateliers et séminaires touristiques organisés dans les pays de CLV.

La conférence a particulièrement apprécié les propositions des partenaires internationaux en matière de coopération touristique de la CLV, notamment celle du Bureau régional d’appui au tourisme des Nations unies pour l’Asie et le Pacifique (ONU Tourisme RSOAP) sur la résilience touristique, la gestion durable des destinations et le renforcement des capacités des pays de CLV, ainsi que la proposition de Traveloka sur des campagnes marketing conjointes et un système de reporting basé sur les données pour promouvoir la CLV comme destination partagée.

Par ailleurs, la deuxième réunion des ministres du Tourisme de la CLV se tiendra au Laos en 2027, contribuant ainsi à faire d’"Un voyage, trois destinations" une marque touristique commune aux trois pays.

Le même soir, le programme artistique "Vietnam Night”, placé sous le thème "Le pouls d'ITE HCMC - 20 ans au service de la nation", s'est déroulé à Hô Chi Minh-Ville, marquant l'ouverture du Salon ITE HCMC 2026. Il revêtait une signification particulière, commémorant le 50e anniversaire de l'attribution du nom du Président Hô Chi Minh à Saigon-Gia Dinh et les 20 ans de la création et du développement d'ITE HCMC. Ces deux étapes marquantes jalonnent le parcours d'innovation, d'intégration et de renforcement des liens entre Hô Chi Minh-Ville et le monde. Au cours des 20 dernières années, ITE HCMC est devenu non seulement un point de rencontre pour l'industrie touristique internationale, mais aussi un espace propice au développement de l'amitié, à l'expansion de la coopération et à la diffusion de l'image d'un Vietnam dynamique, solidaire et accueillant.

"L’ITE HCMC devrait continuer à ouvrir de nouvelles opportunités de coopération, écrivant le prochain chapitre d’un Vietnam ouvert, d’une ville de Hô Chi Minh dynamique et de connexions durables avec le monde", a souligné Nguyên Van Duoc.

Texte et photos : Tân Dat/CVN