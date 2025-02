Métro de Hô Chi Minh-Ville

Système de paiement sans espèce et des services publics écologiques

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) de métro N°1 de Hô Chi Minh-Ville (HURC1), Mastercard et la Compagnie électronique Samsung Vietnam ont annoncé le 12 février leur partenariat visant à promouvoir un système de paiement sans espèces et des services publics écologiques le long de la ligne de métro N°1 de la ville (Bên Thành - Suôi Tiên).

>> La ligne de métro Bên Thanh - Suôi Tiên entrera en service commercial le 22 décembre

>> La première ligne de métro de Hô Chi Minh-Ville voit le jour

>> La ligne de métro Bên Thành - Suôi Tiên contribue à promouvoir le tourisme urbain

>> Le nombre de passagers sur la ligne de métro Bên Thành - Suôi Tiên au-delà des attentes

Photo : VNA/CVN

Selon la directrice adjointe de HURC1, Van Thi Huu Tam, les parties travailleront ensemble pour informer les passagers des applications numériques citoyennes et de HCMC Metro HURC, de divers services publics dans 14 stations ainsi que le paiement par carte sans contact, les achats de billets en ligne via les écrans en station, les services guidant les transactions sans espèces et les guichets de billets.

Seront installés 206 écrans dans 17 rames de métro affichant des informations, des actualités et du contenu de divertissement, 46 écrans de kiosques dans les stations aidant les passagers à utiliser les services et à répondre à leurs questions. De plus, des bornes de recharge seront installées dans les stations pour permettre aux usagers de recharger leurs appareils mobiles.

Photo : BGT/CVN

Mise en service le 22 décembre 2024, la ligne de métro N°1 Bên Thành - Suôi Tiên s’étend sur 19,7 km. Le métro, d’un investissement total de 43.700 milliards de dôngs (près de 2 milliards d'USD), comprend 14 stations, dont trois souterraines et 11 surélevées, et bénéficie d’aides publiques au développement du Japon.

Le prix du ticket de métro entre 6.000 et 20.000 dôngs par trajet. Le billet de déplacement illimité pour un jour est de 40.000 dôngs/personne et pour 3 jours est de 90.000 dôngs/personne. Le prix du billet mensuel pour les passagers généraux est de 300.000 dôngs/mois et pour les étudiants de 150.000 dôngs/mois.

VNA/CVN