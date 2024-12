La première ligne de métro de Hô Chi Minh-Ville voit le jour

Photo: VNA/CVN

La ligne de métro Bên Thành - Suôi Tiên relie le marché Bên Thành dans le premier arrondissement au parc à thème Suôi Tiên dans la ville de Thu Duc, marquant le premier des huit itinéraires prévus pour son système de transport en commun.

S’exprimant lors de la cérémonie d’ouverture, le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Bui Xuân Cuong, a déclaré qu’après 17 ans de planification et 12 ans de construction, l’inauguration de cette ligne de métro aujourd’hui marque une étape importante dans l’avancement des transports publics dans la ville.

La ligne devrait répondre aux demandes croissantes de déplacements des résidents tout en contribuant à l’établissement d’un cadre de transport public moderne et durable.

Ce projet symbolise la coopération et les relations solides entre le Vietnam et le Japon, reflétant des années d’efforts et d’engagement diligents pour son achèvement, a-t-il déclaré.

Catalyseur pour d’autres projets

L’ambassadeur du Japon au Vietnam, Ito Naoki, a déclaré que la ligne de métro devrait encourager les individus à passer des véhicules personnels aux transports publics.

Le succès de la ligne de métro 1 agira comme catalyseur pour d’autres projets et développements dans la ville, a-t-il ajouté.

Pendant le premier mois d’exploitation, les passagers auront un accès gratuit au métro, ainsi qu’aux 17 lignes de bus électriques qui y sont reliées.

Après la phase d’introduction, diverses options de billets seront disponibles, notamment des pass aller simple, un jour, trois jours et mensuels.

Les tarifs des trajets simples varieront de 7.000 à 20.000 dôngs, en fonction de la distance parcourue. Pour les passagers utilisant des méthodes de paiement sans espèces, les tarifs seront légèrement réduits, allant de 6.000 à 19.000 dôngs.

Photo : CTV/CVN

Les abonnements mensuels sont vendus au prix de 300.000 dôngs, les étudiants bénéficiant d’une réduction de 50%, à 150.000 dôngs. Les billets d’un jour et de trois jours seront disponibles pour respectivement 40.000 dôngs et 90.000 dôngs, permettant des trajets illimités dans les délais impartis. Les passagers âgés ou handicapés sont exemptés du paiement du tarif.

La ligne comprend 17 trains, chacun composé de trois voitures, avec une capacité totale de 930 passagers (147 assis et 783 debout).

Dans sa phase opérationnelle initiale, neuf trains en moyenne circuleront quotidiennement de 5 heures du matin à 22 heures, permettant ainsi environ 200 voyages.

L’intervalle entre les trains variera de 8 à 12 minutes, avec un temps de trajet estimé à environ 30 minutes depuis la station terminale, le parc à thème Suôi Tiên dans la ville de Thu Duc, jusqu’au marché de Bên Thành dans le premier arrondissement. Chaque train s’arrêtera pendant environ 30 secondes à chaque station.

Approuvée en 2007, la ligne de métro Bên Thành - Suôi Tiên a mis 17 ans à entrer en service en raison de diverses raisons, notamment des contraintes financières, lors de sa mise en œuvre.

Avec un investissement de 43,7 billions de dôngs (1,72 milliard d'USD), elle s’étend sur 19,7 km et comprend 14 stations, dont trois souterraines dans le centre-ville.

Le Vietnam se caractérise par une culture de la moto très présente, en particulier dans les grandes villes comme Hô Chi Minh-Ville et Hanoï, qui sont confrontées à d’importantes congestions de trafic.

L’introduction de la première ligne de métro de la ville vise à atténuer ce problème en favorisant l’utilisation des transports publics.

La capitale Hanoï a inauguré le premier service de métro du pays, la ligne de métro Cat Linh - Hà Dông, en 2021, une décennie après le début de la construction.

VNA/CVN