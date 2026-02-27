Symposium commémorant le 50e anniversaire du TAC

Le Comité de l’ASEAN à New York a organisé un symposium intitulé "Contribution du Traité d’amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC) en tant que cadre régional conformément au Chapitre VIII de la Charte des Nations unies (ONU)", le 25 février 2026 au siège de l'ONU à New York, à l’occasion du 50ᵉ anniversaire de la signature du TAC.

Photo : VNA/CVN

L'événement a réuni les représentants des onze pays membres de l'ASEAN, les États parties au TAC de diverses régions, ainsi que de nombreux experts juridiques, universitaires et représentants des missions permanentes auprès de l'ONU. La délégation vietnamienne était conduite par l'ambassadeur Dô Hùng Viêt, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies.

Les interventions présentées lors de l'événement ont retracé de manière exhaustive le processus de formation et d'élargissement du TAC. Initialement signé par cinq nations en 1976, ce document est devenu un cadre politique et juridique majeur regroupant aujourd'hui 58 États et organisations sur cinq continents. Le TAC a concrétisé les principes universels de la Charte des Nations unies dans la pratique régionale, notamment le respect de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, la non-ingérence dans les affaires intérieures, le non-recours à la force et le règlement pacifique des différends. En tant qu'institution régionale conforme au Chapitre VIII de la Charte onusienne, le TAC a contribué de manière décisive au maintien d'un environnement de paix, de stabilité et de coopération en Asie du Sud-Est durant ce demi-siècle.

S’exprimant en qualité d’intervenant principal, l’ambassadeur Dô Hùng Viêt a souligné que les principes et institutions du TAC sont désormais ancrés dans la vie politique régionale, façonnant les normes de conduite et instaurant une véritable "culture de la retenue". En favorisant le dialogue et la consultation, ce cadre crée un environnement propice à la gestion des litiges et à la prévention des erreurs de calcul, renforçant ainsi la confiance mutuelle. L’ambassadeur a affirmé que le TAC constitue le socle des mesures de confiance au sein de l’ASEAN, tout en structurant l’architecture de sécurité élargie en Asie-Pacifique et en renforçant les liens avec les partenaires de dialogue via des mécanismes tels que le Forum régional de l’ASEAN (ARF) et le Sommet de l’Asie orientale (EAS).

Abordant la relation avec l'architecture de sécurité collective mondiale, l'ambassadeur vietnamien a estimé que des mécanismes comme le TAC, grâce à leur proximité géographique et leur maîtrise des spécificités locales, exercent une diplomatie préventive efficace dès l'apparition des tensions. Cela réduit la nécessité de porter les conflits devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Le TAC illustre ainsi parfaitement la complémentarité et le renforcement mutuel entre les Nations unies et les mécanismes régionaux prévus par la Charte de l’ONU.

À cette occasion, les pays de l’ASEAN ont réitéré leur engagement à promouvoir les valeurs du TAC pour contribuer à la paix et au développement durable.

Le symposium a réaffirmé le rôle central de l’ASEAN et reflété le large soutien des États membres de l’ONU envers les contributions du Traité au maintien de la sécurité internationale, au règlement pacifique des différends et à la consolidation du multilatéralisme fondé sur le droit international.

VNA/CVN