Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit l’ambassadeur de Belgique au Vietnam

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu, le 26 février à Hanoï, l’ambassadeur de Belgique au Vietnam, Karl Van Den Bossche, afin de discuter de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines économique, commercial et de l’investissement, ainsi que dans le traitement des conséquences de l’agent orange au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a salué les évolutions positives des relations entre le Vietnam et la Belgique, en particulier la visite d’État réussie du Roi et de la Reine des Belges au Vietnam en avril 2025, ainsi que la mise en œuvre effective du Partenariat stratégique dans le secteur agricole. Il a affirmé que la Belgique demeure un partenaire important du Vietnam au sein de l’Union européenne, appelant au renforcement de la confiance politique via l’intensification des échanges de délégations à tous les niveaux et une coordination accrue dans les forums et organisations internationales.

Les deux parties ont convenu de consolider la coopération dans les domaines traditionnels tels que la défense et la sécurité, la culture, l'éducation et la formation, la lutte contre le changement climatique, le tourisme, tout en l’élargissant à des secteurs stratégiques tels que la science et la technologie, les semi-conducteurs et les transports.

Sur le plan économique, le Premier ministre a demandé à la Belgique de ratifier rapidement l’Accord de protection des investissements entre l'Union européenne et le Vietnam (EVIPA) et de soutenir la suppression par la Commission européenne (CE) de son avertissement de "carton jaune" à l'encontre des produits aquatiques vietnamiens.

Photo : VNA/CVN

Il a également encouragé les entreprises belges à accroître leurs investissements au Vietnam et appelé à la poursuite de l’aide publique non remboursable, notamment dans l’éducation, la formation professionnelle, la santé, l’environnement et la réparation des séquelles de guerre.

Pham Minh Chinh a remercié la Chambre des représentants belge pour l’adoption, en octobre 2023, d’une résolution en faveur des victimes vietnamiennes de l’agent orange, saluant l’engagement de la Belgique dans les projets de dépollution et de développement socio-économique local.

Pour sa part, l’ambassadeur Karl Van Den Bossche a réaffirmé que la Belgique considère le Vietnam comme un partenaire prioritaire en Asie et demeure prête à accompagner ses objectifs de développement socio-économique.

Il a exprimé sa forte impression quant au résultats du XIVe Congrès du Parti communiste du Vietnam. Saluant l’élévation des relations entre le Vietnam et l’Union européenne au niveau de Partenariat stratégique global, l’ambassadeur belge est convenu de poursuivre le renforcement de la coopération dans les domaines traditionnels et de l’élargir aux secteurs où la Belgique dispose d’atouts et dont le Vietnam a besoin, afin d’approfondir et de rendre plus efficace la relation bilatérale.

VNA/CVN