Les résultats des élections doivent être annoncés au plus tard le 25 mars

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, également président du Conseil électoral national, a insisté sur la nécessité d’organiser le vote et le dépouillement des bulletins de vote de manière rigoureuse et objective, et d’annoncer les résultats des élections législatives dans les délais prévus, au plus tard le 25 mars.

Photo : VNA/CVN

Le législateur suprême a formulé cette demande lors d’une conférence nationale, le 26 février, consacrée aux préparatifs des élections de la XVIe législature de l’Assemblée nationale et des conseils populaires de tous les échelons pour le mandat 2026-2031.

Il a reconnu que les préparatifs électoraux avaient été jusqu’à présent menés avec diligence, méthode et rigueur, le Conseil électoral national (CEN) travaillant sans relâche, y compris les jours fériés et de nuit, afin de respecter tous les délais légaux. Il a notamment salué la publication par le CEN de la Résolution n° 151/NQ-HDBCQG, le 14 février 2026, annonçant la liste officielle des candidats à la XVIe législature de l’Assemblée nationale, pour sa rapidité et sa conformité à la réglementation.

Il a félicité les comités du Front de la Patrie du Vietnam à tous les niveaux pour l’efficacité de leurs conférences consultatives, les membres du CEN pour leur surveillance, ainsi que les autorités locales pour leur direction et leur coordination proactifs et sérieux tout au long du processus de préparation.

Les tâches essentielles ont été réalisées de manière synchronisée, souvent en avance sur le calendrier prévu, notamment l’établissement et la publication des listes électorales, les préparatifs logistiques et les plans d’urgence pour les zones spécifiques telles que les centres urbains densément peuplés, les zones industrielles, les universités, les hôpitaux, les ports, les régions fluviales et les zones à forte concentration de résidents temporaires.

Photo : VNA/CVN

Dans l’ensemble, les préparatifs, du niveau central au niveau local, se sont déroulés comme prévu, conformément à la loi et de manière coordonnée. La gestion du personnel a été menée avec soin, en privilégiant la qualité et une structure équilibrée ; l’utilisation des technologies de l’information a été encouragée ; la sécurité politique et l’ordre social ont été maintenus ; et les plaintes et dénonciations ont diminué, sans qu’aucun cas complexe ne survienne.

Le président de l’Assemblée nationale a toutefois souligné les défis persistants, notamment les difficultés liées à la restructuration des unités administratives, au modèle d’administration locale à deux niveaux, à l’instabilité ponctuelle des systèmes informatiques, à la faible couverture des zones à forte concentration de minorités ethniques et des travailleurs postés, ainsi qu’aux retards ou aux doublons dans les rapports de certaines localités.

S’appuyant sur l’expérience des élections de 2021, il a mis en avant cinq enseignements clés : mobiliser la solidarité nationale et le consensus public ; garantir le leadership du Parti et la coordination interministérielle ; renforcer une communication ciblée, diversifiée et transparente ; appliquer rigoureusement les procédures relatives aux affaires du personnel ; et appréhender proactivement les réalités du terrain tout en assurant la sécurité et une supervision efficace.

Tout en reconnaissant que les préparatifs sont globalement solides, le président de l’Assemblée nationale a mis en garde contre tout relâchement. Il a exhorté tous les niveaux à suivre scrupuleusement les directives et conclusions du Parti concernant les élections, ainsi que les plans et les orientations du CEN.

Photo : VNA/CVN

Les principales tâches à accomplir comprennent l’organisation de rencontres entre électeurs et candidats de manière démocratique et transparente ; la vérification rigoureuse des listes électorales afin de garantir le droit de vote ; l’intensification de la communication, notamment dans les localités présentant des conditions particulières et auprès de groupes d’électeurs spécifiques ; et la garantie d’une sécurité absolue pour prévenir tout sabotage.

Il a souligné que le vote et le dépouillement des bulletins doivent être menés avec rigueur et objectivité, et que les résultats doivent être annoncés conformément à la loi, au plus tard le 25 mars 2026. Plus le processus est rigoureux et plus les résultats sont publiés rapidement, mieux c’est, a-t-il déclaré, précisant que la première session de la 16e législature est prévue le 6 avril, suivie de la première session des conseils populaires locaux.

Soulignant l’importance du scrutin comme événement politique majeur pour le pays, le législateur suprême a cité le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, qui a déclaré que son succès jetterait les bases d’une consolidation de l’appareil d’État pour le nouveau mandat et d’une mise en œuvre effective de la résolution du XIVe Congrès national du Parti.

Se disant confiant, le président de l’Assemblée nationale a affirmé qu’avec un leadership fort, une coordination étroite au sein du système politique et une participation citoyenne active, les prochaines élections seront un succès.

VNA/CVN