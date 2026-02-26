Préparatifs électoraux menés de manière proactive et méthodique

Les préparatifs des élections des députés à la XVI e législature de l'Assemblée nationale et des représentants des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031 ont été menés de manière proactive, méthodique et conforme à la réglementation, a déclaré le secrétaire général de l’Assemblée nationale, Lê Quang Manh, le 26 février.

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors d'une téléconférence nationale sur les préparatifs électoraux, Lê Quang Manh, qui est également président du Bureau de l'Assemblée nationale et chef du Bureau du Conseil électoral national, a affirmé que les travaux réalisés répondaient globalement aux exigences du Bureau politique, du Secrétariat du Comité central du Parti et du Conseil électoral national.

Selon le rapport présenté, les documents d’orientation ont été publiés rapidement et de manière synchronisée, garantissant un cadre unifié pour la mise en œuvre à l’échelle nationale. Le recours aux technologies de l’information et à la transformation numérique a été renforcé, notamment pour l’élaboration, la vérification et la publication des listes électorales.

Malgré un calendrier serré coïncidant avec les congés du Nouvel An lunaire, les préparatifs des trois tours de consultation ont été menés avec rigueur, assurant une structure, une composition et une qualité satisfaisantes des candidats, tout en respectant les exigences relatives au nombre requis. Les organismes électoraux à tous les niveaux ont été mis en place dans les délais impartis, garantissant la continuité et la stabilité du processus électoral.

Des campagnes de communication et d'information du public ont été menées de manière ciblée et novatrice, contribuant à favoriser le consensus public et à renforcer la confiance des électeurs. La sécurité et l'ordre public ont été garantis, grâce à des mesures préventives prises en amont pour sécuriser les systèmes d'information et le cyberespace liés aux élections.

Photo : VNA/CVN

À l'issue du troisième tour de consultation, le 14 février, la Commission électorale nationale a publié la résolution n°151, annonçant 864 candidats officiels pour les VIe Assemblées nationales, répartis dans 182 circonscriptions. Parmi eux, 217 ont été désignés par les instances centrales et 647 par les localités, dont quatre candidats auto-désignés, garantissant ainsi le respect des exigences en matière de structure et de nombre de candidats suffisant.

À l’échelle nationale, plus de 73.457.250 électeurs sont inscrits pour voter dans 72.195 bureaux de vote. Les listes électorales ont été affichées publiquement au niveau des comités populaires communaux, dans les zones résidentielles et dans les bureaux de vote, conformément aux dispositions légales.

La supervision et le contrôle ont été renforcés. Au niveau central, deux séries de contrôles ont été menées dans 24 villes et provinces tandis que les commissions électorales locales ont mis en œuvre leurs propres plans de supervision afin de garantir la cohérence et le respect des règles. La réception et le traitement des plaintes et des dénonciations ont été effectués avec sérieux et objectivité.

À la demande des commissions électorales de 11 villes et provinces, le vote anticipé a été autorisé dans 218 bureaux de vote.

Soulignant que la période précédant le jour du scrutin revêt une importance décisive pour le succès des élections, Lê Quang Manh a appelé les organismes compétents à poursuivre l’application stricte des directives du Parti, à achever la révision des listes électorales, à intensifier la communication, à garantir la sécurité du scrutin et à organiser le dépouillement de manière rigoureuse, objective et conforme à la loi.

VNA/CVN