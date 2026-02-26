Hô Chi Minh-Ville renforce sa coopération avec la préfecture japonaise Yamaguchi

Le Conseil populaire de Hô Chi Minh-Ville et l'Assemblée préfectorale de Yamaguchi ont établi un partenariat d’amitié, créant ainsi un mécanisme de dialogue officiel et durable, destiné à porter leurs relations à un nouveau niveau de développement.

Lors de la rencontre avec Yanai Shungaku, président de l’Assemblée préfectorale de Yamaguchi, Vo Van Minh, président du Conseil populaire municipal, a souligné que le Japon constitue un partenaire stratégique dans le processus de développement et d’intégration internationale de la métropole du Sud. Parmi les localités japonaises, Hô Chi Minh-Ville attache une importance particulière à sa coopération avec Yamaguchi, souhaitant préserver et approfondir une tradition d’amitié construite de longue date, notamment à travers les précédentes collaborations entre Yamaguchi et l’ancienne province de Binh Duong.

Les deux parties ont relevé que la coopération bilatérale ne se limite pas aux domaines économique, commercial et culturel, mais s’élargit également au dialogue institutionnel entre organes élus, représentants des intérêts légitimes des populations locales.

Selon Vo Van Minh, la signature du mémorandum d’entente contribuera à renforcer la confiance politique au niveau local, à assurer la continuité des relations et à favoriser l’échange d’expériences en matière d’élaboration des politiques publiques et de gouvernance territoriale. Elle permettra également de mieux suivre la mise en œuvre des programmes de coopération conjoints.

En se rendant à Hô Chi Minh-Ville à l’occasion du Nouvel An lunaire, Yanai Shungaku a exprimé la volonté de l'Assemblée préfectorale de Yamaguchi d’approfondir davantage les relations entre les deux parties. Il a notamment annoncé la création récente d’une Alliance parlementaire d’amitié Yamaguchi - Hô Chi Minh-Ville.

À l’avenir, sur la base du mémorandum de coopération conclu entre les organes élus des deux collectivités, l’Assemblée préfectorale de Yamaguchi souhaite renforcer davantage la coopération multiforme avec Hô Chi Minh-Ville.

Lors de la séance de travail, Vo Van Minh et Yanai Shungaku ont signé un mémorandum d’entente sur les échanges et la coopération amicale entre le Conseil populaire de Hô Chi Minh-Villet et l'Assemblée préfectorale de Yamaguchi.

