Le Soudan du Sud souhaite renforcer sa coopération avec le Vietnam

L’ambassadeur du Vietnam en Égypte, également accrédité au Soudan du Sud, Nguyên Nam Duong, a tenu une séance de travail, le 26 février au Caire, avec le ministre sud-soudanais des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Monday Semaya Kumba, en visite de travail en Égypte.

>> Mission de paix réussie du Hôpital de campagne de niveau 2 N°6 au Soudan du Sud

>> Une enseignante vietnamienne au cœur du Soudan du Sud

>> Maintien de la paix : le Vietnam affirme un rôle croissant au sein des missions de l’ONU

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, le ministre Monday Semaya Kumba a présenté ses félicitations au Vietnam pour le succès du XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam, tout en saluant la nomination de Nguyên Nam Duong en tant qu’ambassadeur non résident au Soudan du Sud.

Soulignant le rôle de première importance du Vietnam dans la politique étrangère de Juba, le chef de la diplomatie sud-soudanaise a rappelé avec gratitude que le Vietnam fut l’un des premiers États à reconnaître l’indépendance de son pays et à soutenir son adhésion aux Nations unies. Il a également rendu un hommage appuyé à l’engagement des forces de maintien de la paix vietnamiennes au sein de la Mission des Nations unies au Soudan du Sud (MINUSS) depuis 2014, une contribution hautement appréciée par les pays membres de l’ONU et les populations locales.

Sur le plan de la coopération bilatérale, le ministre Monday Semaya Kumba a plaidé pour une intensification de la coopération dans des secteurs tels que l’économie, le commerce, l’agriculture, l’éducation, l’industrie pétrolière, les technologies de l’information et les échanges entre habitants. Il a exprimé le souhait de voir se multiplier les échanges de délégations de haut niveau et de renforcer le soutien mutuel au sein de l’ONU et des forums multilatéraux, tout en manifestant sa volonté d'effectuer prochainement une visite au Vietnam.

En réponse, l’ambassadeur Nguyên Nam Duong a informé son interlocuteur des résultats du XIVᵉ Congrès national du Parti et des réalisations socio-économiques accomplies par le Vietnam après près de 40 ans de politique de "Dôi Moi" (Renouveau).

Le diplomate a réaffirmé la volonté du Vietnam de collaborer étroitement avec les autorités sud-soudanaises pour promouvoir les investissements et les échanges commerciaux, afin de porter les relations bilatérales vers un développement plus concret et efficace dans les années à venir.

VNA/CVN