Plus de 3.300 circonscriptions utilisent le logiciel de création des listes électorales

À ce jour, 3.320 des 3.321 collectivités territoriales du pays ont utilisé le logiciel de création des listes électorales, a-t-on appris lors de la conférence nationale en ligne sur les préparatifs des élections de la XVI e législature de l’Assemblée nationale et des conseils populaires de tous les échelons pour le mandat 2026-2031.

Photo : VNA/CVN

Lors de la conférence qui s’est tenue jeudi 26 février, les organismes concernés ont fait état de progrès constants, les tâches clés étant globalement en bonne voie et l’utilisation du logiciel se développant rapidement.

S’exprimant au nom du gouvernement, le ministre de l’Intérieur, Dô Thanh Binh, a déclaré que le gouvernement et le Premier ministre avaient veillé à la mise en œuvre simultanée et dans les délais impartis des tâches assignées, tout en établissant un cadre juridique complet afin de garantir une organisation électorale uniforme à l’échelle nationale.

La direction et la gestion ont fait preuve de proactivité, suivant de près chaque étape du processus, avec des responsabilités clairement définies, des échéances précises et un suivi régulier permettant de traiter rapidement les problèmes émergents, notamment la restructuration administrative, le personnel, le financement, la sécurité et la transformation numérique.

Les ministères et agences ont activement mis en œuvre leurs missions, en publiant des directives spécialisées et en se concentrant sur des domaines clés tels que les opérations électorales, la gestion financière, la défense et la sécurité, la santé, la réponse aux catastrophes et l’application des technologies de l’information, en particulier l’utilisation de la base de données nationale de la population et l’identification électronique pour l’établissement des listes électorales. Des formations et un accompagnement professionnel ont été organisés de manière systématique, du niveau central au niveau local, renforçant ainsi les capacités, notamment au niveau communal.

Selon le ministre, les collectivités locales ont mené les préparatifs avec sérieux et conformément aux directives du Conseil électoral national. L’établissement, la vérification et la publication des listes électorales ont été en grande partie réalisés dans les délais impartis, tandis que la communication électorale a combiné méthodes traditionnelles et plateformes numériques. Dans l’ensemble, les progrès accomplis répondent aux exigences légales, jetant ainsi les bases d’une période de pointe précédant le jour du scrutin, le 15 mars.

Photo : VNA/CVN

Concernant les applications numériques et la sécurité, le vice-ministre de la Police, Dô Van Long, a déclaré que le ministère avait appliqué rigoureusement les directives du Parti et de l’État, en identifiant 50 tâches clés assorties de responsabilités clairement définies. Les risques potentiels pour la sécurité liés aux élections ont été détectés et gérés rapidement, garantissant ainsi la stabilité du processus.

Le ministère a publié des règlements relatifs à l’utilisation de la base de données nationale de la population et du système VNeID pour l’établissement et la gestion des listes électorales. À ce jour, 3.320 des 3.321 collectivités territoriales du pays ont mis en œuvre le logiciel de gestion des électeurs. Plus de 78,5 millions d’électeurs inscrits, soit 99,48%, ont été affectés à un bureau de vote par le biais du système. Les cas restants sont principalement liés à des décès non déclarés ou à des ajustements en cours concernant les bureaux de vote.

Dans son rapport sur la participation des forces armées, le vice-ministre de la Défense, Nguyên Van Gau, a déclaré que l’armée avait scrupuleusement appliqué les directives du Parti et de l’État, tout en intensifiant les efforts de formation et de communication afin de sensibiliser et de responsabiliser les officiers et les soldats quant à leur participation aux élections.

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a, quant à lui, déployé des activités de communication diversifiées et efficaces, créant une vaste campagne d’information en amont des élections et renforçant la lutte contre la désinformation, notamment en ligne.

Pour sa part, le Front de la Patrie du Vietnam a mené à bien les tâches liées aux élections, conformément à la loi, en veillant au bon déroulement et à la consultation démocratique grâce à des cycles de négociations entre les candidats dûment organisés. Le Front continuera d’intensifier la supervision, la mobilisation des électeurs et la coordination avec les organismes compétents afin d’assurer le bon déroulement des élections à l’échelle nationale.

VNA/CVN