Le Vietnam promeut la solidarité, l’unité et valorise le rôle central de l'ASEAN

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, participe à la réunion restreinte des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN (AMM Retreat) ainsi qu’aux réunions connexes, tenues les 28 et 29 janvier à Cebu, aux Philippines, à l’invitation de la ministre philippine des Affaires étrangères, Maria Theresa P. Lazaro.

Photos : VNA/CVN

Dans l’après-midi du 28 janvier, Lê Hoài Trung, à la tête de la délégation vietnamienne, a participé à la réunion de consultation informelle élargie des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN sur la mise en œuvre du Consensus en cinq points (5PC) concernant le Myanmar, sous la présidence des Philippines, pays hôte de l’ASEAN en 2026. Les ministres ont écouté Theresa P. Lazaro, en sa qualité d’envoyée spéciale du président de l’ASEAN 2026 pour le Myanmar, présenter les progrès récents de la mise en œuvre du 5PC.

Partageant leurs évaluations sur la situation et le récent processus électoral au Myanmar, les ministres ont réaffirmé que le 5PC demeure le principal cadre d’orientation de l’ASEAN pour soutenir ce pays. Ils ont souligné qu’une mise en œuvre pleine et efficace du Consensus aiderait le Myanmar à parvenir à une paix et une stabilité durables, par le biais d’une solution appartenant aux Birmans eux-mêmes et dirigée par eux.

Lors de cette consultation, le ministre Lê Hoài Trung a affirmé que le Vietnam soutient pleinement les Philippines ainsi que l’envoyée spéciale dans la coordination de la mise en œuvre du 5PC. Saluant les efforts constants de l’ASEAN au cours des cinq dernières années en faveur de la mise en œuvre du Consensus, il a souligné la nécessité pour l’organisation de continuer à aider le Myanmar à surmonter la crise. Il a précisé que le Vietnam est prêt à coopérer étroitement avec la présidence philippine et les États membres pour proposer des initiatives et examiner de nouvelles mesures adaptées aux évolutions récentes au Myanmar.

En marge de la conférence, le ministre Lê Hoài Trung a rencontré le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Cambodge, Prak Sokhonn, ainsi que ses homologues de Thaïlande, du Brunei et des Philippines. Il a informé ses interlocuteurs des résultats historiques du XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), notamment l’élection du secrétaire général et du Comité central du PCV. Il a présenté les grandes orientations stratégiques visant à propulser le Vietnam dans une ère de développement accéléré, fondée sur la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique. Il a également réaffirmé les percées stratégiques concernant les institutions, les ressources humaines et les infrastructures, tout en poursuivant une politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de paix et de résilience.

Félicitant Lê Hoài Trung pour son élection au Bureau politique, les ministres des Affaires étrangères ont exprimé leur admiration pour les performances économiques du Vietnam. Ils se sont dits convaincus que, sous la direction du Parti, avec à sa tête le secrétaire général Tô Lâm, le Vietnam atteindra ses objectifs centenaires à l’horizon 2030 et 2045.

Les ministres ont également discuté des questions de sécurité régionale, soulignant l’importance de l’unité et du rôle central de l’ASEAN.

Ils ont appelé à l’application rigoureuse de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et à la conclusion rapide d’un Code de conduite (COC) substantiel et efficace.

Le 29 janvier, la délégation vietnamienne poursuivra ses travaux en vue de valider les priorités de coopération de l’Année de l’ASEAN 2026.

VNA/CVN