Indonésie

Le secrétaire général Tô Lâm effectue une visite au Secrétariat de l'ASEAN

>> Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, reçoit les dirigeants de grandes entreprises indonésiennes

>> Le chef du Parti à un concert en l'honneur des 70 ans de liens Vietnam - Indonésie

>> Le secrétaire général assiste à un forum d’affaires Vietnam - Indonésie

Photo : VNA/CVN

La délégation a été chaleureusement accueillie par le secrétaire général de l'ASEAN, le Dr. Kao Kim Hourn, son épouse, ainsi que par les dirigeants du Secrétariat de l'ASEAN, les ambassadeurs et les représentants permanents des États membres de l'ASEAN.

Après la cérémonie d'accueil, le chef du PCV a planté un arbre commémoratif au siège du Secrétariat et a offert un tableau à celui-ci.

Lors de la séance de travail avec le secrétaire général de l'ASEAN et le Comité des représentants permanents auprès de l'ASEAN (CPR), Tô Lâm a affirmé l'engagement indéfectible du Vietnam en faveur du développement de l'ASEAN au cours des 30 dernières années. S'appuyant sur ses propres expériences, le Vietnam continuera à contribuer au développement commun de la communauté de l'ASEAN, a-t-il promis.

Exprimant la fierté du Vietnam pour les contributions mondiales de l'ASEAN et sa croissance robuste, il a estimé que l'ASEAN devrait maintenir son unité et sa solidarité pour surmonter les défis dans un contexte mondial complexe. Il a noté que la coopération bilatérale entre les pays membres devrait contribuer au développement commun et à la force collective de l'ASEAN.

Le chef du Parti a apprécié le rôle du Secrétariat de l'ASEAN dans la facilitation de la coopération au sein de l'ASEAN et entre le bloc et ses partenaires, en reconnaissant les contributions des secrétaires généraux de l'ASEAN à diverses périodes. Il a également salué le rôle important des ambassadeurs et des membres du CPR dans l'avancement des plans et programmes de coopération pour construire la communauté, renforcer la connectivité entre les pays membres ainsi qu'entre eux et les partenaires de l'ASEAN, et améliorer l'efficacité opérationnelle de l'ASEAN.

Il a proposé au CPR et au Secrétariat de l'ASEAN de continuer de travailler en étroite collaboration avec les pays membres pour concrétiser la Vision de la communauté de l'ASEAN 2025 et mettre en œuvre avec succès la Vision de la communauté de l'ASEAN 2045 et les plans stratégiques.

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général de l'ASEAN a pour sa part décrit la première visite au Secrétariat de l'ASEAN d'un secrétaire général du PCV comme une étape historique, démontrant la position importante de l'ASEAN dans la politique étrangère du Vietnam.

Cette visite revêt une grande importance, car 2025 marque le 30e anniversaire de l'adhésion du Vietnam à l'ASEAN et une décennie depuis la création de la Communauté de l'ASEAN. Soulignant les importantes contributions du Vietnam à l'ASEAN et à la Communauté de l'ASEAN, il a exprimé l'espoir que le Vietnam poursuivrait son rôle de leader au sein du bloc.

Au nom du CPR, l'ambassadeur et représentant permanent de la Malaisie auprès de l'ASEAN s'est engagé à promouvoir l'unité entre les pays membres et à construire collectivement une communauté de l'ASEAN forte pour la paix, la stabilité, la sécurité et le développement dans la région.

VNA/CVN