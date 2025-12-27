Succès du XIᵉ Congrès national d’émulation patriotique à Hanoï

Photo : VNA/CVN

Le Congrès a dressé un bilan global des acquis, des limites, des causes et des enseignements tirés des activités d’émulation et de récompense, ainsi que des mouvements d’émulation patriotique menés durant la période 2021-2025.

À travers le reportage intitulé "Émulation patriotique - Aspiration à la puissance nationale", l’événement a mis en lumière les réalisations marquantes de ces cinq dernières années et honoré les Héros des forces armées populaires, les Héros du travail de la période du Renouveau, les soldats d’émulation et les exemples exemplaires issus de tous les secteurs et de toutes les régions du pays.

Au cours du quinquennat écoulé, malgré de nombreux défis tels que la pandémie de COVID-19, les catastrophes naturelles, le changement climatique et un contexte international marqué par une concurrence stratégique accrue, le Vietnam, sous la direction du Parti, a fait preuve d’unité, de résilience et de détermination.

Les mouvements d’émulation patriotique déployés à l’échelle nationale ont contribué à des résultats remarquables, allant de la maîtrise de la pandémie à l’éradication anticipée des logements précaires, en passant par la mise en service de plus de 3.000 km d’autoroutes, ainsi que par le développement soutenu de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique. Ces acquis traduisent la volonté, l’intelligence collective et l’aspiration à un développement fort et prospère du peuple vietnamien.

Photo : VNA/CVN

Le Congrès a également adopté les objectifs, orientations et missions prioritaires pour la période 2026-2030, mettant l’accent sur la mobilisation de la grande union nationale et l’éveil de l’aspiration à un Vietnam prospère et heureux, s'orientant vers l’objectif de faire du Vietnam un pays développé d’ici le milieu du XXIe siècle.

Au nom des dirigeants du Parti et de l’État, le Premier ministre Pham Minh Chinh a officiellement lancé le mouvement d’émulation patriotique à l’échelle nationale, appelant l’ensemble des citoyens, des forces armées et des Vietnamiens résidant à l’étranger à promouvoir l’esprit patriotique, l’autonomie, la créativité et l’aspiration à s’élever, afin de mettre en œuvre avec succès la Résolution du XIVᵉ Congrès national du Parti.

Répondant à cet appel, la vice-présidente et secrétaire générale du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Nguyên Thi Thu Hà, a réaffirmé la détermination du Front et de ses organisations membres à accompagner activement les mouvements d’émulation.

Les autorités compétentes ont enfin appelé à renforcer la communication autour des modèles exemplaires, à valoriser les bonnes pratiques et à diffuser largement les valeurs positives, afin de créer un large consensus social et de stimuler l’engagement collectif.

VNA/CVN