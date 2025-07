Pour approfondir les liens entre les deux organes législatifs Vietnam - Suisse

Photo : VNA/CVN

Trân Thanh Mân a exprimé ses remerciements à la Suisse pour son soutien précieux apporté au Vietnam dans la lutte contre la pandémie de COVID-19 ainsi que face au super-typhon Yagi survenu en 2025. Il a indiqué que durant cette mission en Suisse, la délégation vietnamienne avait également organisé un colloque sur le développement des centres financiers internationaux, afin d’échanger et de tirer des enseignements suisses en la matière.

Le dirigeant vietnamien a proposé de renforcer les échanges de délégations à tous les niveaux, notamment celles des commissions spécialisées, des groupes parlementaires d’amitié, des jeunes parlementaires et des femmes parlementaires. Il a également souhaité un approfondissement de la coopération dans le domaine législatif, notamment en ce qui concerne la finance, la banque, les centres financiers, la banque numérique, les actifs numériques, la blockchain et la fintech.

Il a en outre proposé d'accélérer les négociations en vue de la signature de l’Accord de protection des investissements entre le Vietnam et la Suisse ainsi que d’un accord bilatéral sur la fiscalité. Il a appelé à une reprise rapide des négociations de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Association européenne de libre-échange (AELE, qui regroupe la Suisse, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein) d’ici 2025. Il a également encouragé les deux parties à renforcer leurs consultations au sein des forums parlementaires multilatéraux et régionaux, tels que l’Union interparlementaire (UIP) ou l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF).

À cette occasion, M. Mân a remercié les autorités suisses pour leur soutien constant envers la communauté vietnamienne, facilitant ainsi son intégration dans le pays d’accueil.

Photo : VNA/CVN

Pour sa part, Maja Riniker a salué les progrès remarquables dans les relations bilatérales et a félicité le Vietnam pour ses réalisations importantes et son développement sur la scène internationale. Elle a exprimé le souhait que l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’AELE soit rapidement signé afin de stimuler davantage la coopération commerciale entre les deux pays.

Mme Riniker a souligné l’importance de maintenir des échanges réguliers entre les organes parlementaires des deux pays, un facteur essentiel pour renforcer davantage les liens bilatéraux.

Elle a également affirmé que la Suisse et le Vietnam partageaient une volonté commune de résoudre les défis mondiaux par le biais du dialogue pacifique.

Elle a réitéré le souhait de la Suisse d’intensifier la coopération parlementaire efficace avec le Vietnam.

VNA/CVN