Des experts internationaux misent sur le Centre financier international à Dà Nang

Des experts internationaux ont estimé que, grâce à ses atouts uniques, le Centre financier international (CFI) à Dà Nang, récemment inauguré, connaîtra un développement durable, renforcera la position du Vietnam sur la scène financière régionale et mondiale et dynamisera la croissance de cette ville côtière du Centre du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Ali Ijaz Ahmad, président-directeur général de Makara Capital Partners, a déclaré que, fort de sa vaste expérience et de ses solides relations sur les marchés financiers internationaux, le groupe s’engage à poursuivre son étroite collaboration avec les autorités de Dà Nang et l’organe exécutif du CFI à Dà Nang afin de contribuer à la construction d’un centre financier international moderne, performant et de calibre mondial, conformément aux priorités de la ville en matière d’attraction des investissements.

Construction d’un CFI moderne et performant

Il a également révélé que Makara Capital Partners est en discussion avec une université de renommée mondiale en vue de promouvoir la création d’un centre de développement international à Dà Nang, axé sur la recherche multidisciplinaire. Ce projet devrait donner naissance à un institut de recherche de calibre international, attirant des scientifiques et des experts de premier plan de toute la région, tout en fournissant une base de connaissances solide pour l’élaboration des politiques et le développement technologique. Il a exprimé l’espoir de bénéficier du soutien continu des autorités municipales pour cette initiative.

Selon Makara Capital Partners, l’association du CFI à Dà Nang et de la Zone de libre commerce de Dà Nang, conjuguée à l’attractivité du cadre de vie et de travail de la ville, constituera un atout majeur pour attirer les investisseurs et pourrait devenir un moteur essentiel de son développement dans les années à venir.

Photo : VNA/CVN

Cependant, Ali Ijaz Ahmad a souligné que la création du CFI n’est qu’une première étape. Le principal défi à relever consiste à gérer le centre conformément aux normes internationales et à instaurer un climat de confiance avec les multinationales et les investisseurs internationaux. Cela nécessitera un cadre juridique moderne, transparent et crédible, aligné sur les pratiques internationales ; des mécanismes permettant la libre conversion et le rapatriement des capitaux, y compris des bénéfices ; des ressources humaines hautement qualifiées ; une infrastructure technologique performante, flexible et hautement adaptable ; et un écosystème de services professionnel, intégré et complet. Il s’agit d’un projet de longue haleine qui exige une forte détermination, une unité sans faille et une coordination encore plus étroite entre les autorités gouvernementales et le monde des affaires et de l’investissement.

Makara Capital Partners, un groupe financier international basé à Singapour et fort de plus de vingt ans d’expérience dans la gestion de fonds d’investissement, la restructuration d’entreprises et le financement de projets, a conseillé et investi plus de 20 milliards de dollars dans le monde, notamment dans l’innovation, les infrastructures et l’énergie.

Vers la création d’un centre financier spécialisé

Avocat international fort de neuf années d’expérience en tant que conseiller principal au Centre financier du Qatar, puis en tant que directeur général du Centre financier international de Nairobi, Oscar Njuguna a officiellement pris ses fonctions de directeur du Conseil d’administration du CFI à Dà Nang.

Il a indiqué avoir choisi de rejoindre le CFI à Dà Nang après avoir constaté son important potentiel et ses perspectives de développement. Il a souligné que le Vietnam connaît un développement rapide et est reconnu pour sa forte capacité d’innovation dans les sciences et technologies, la fintech, la finance verte et les domaines connexes.

Photo : VNA/CVN

Il a également mis en avant le fait que Dà Nang s’est forgé une solide réputation de ville touristique de premier plan, ce qui contribuera grandement au développement futur du CFI. Ville côtière de renom, elle attire les experts internationaux de haut niveau en quête d’un lieu de vie et de travail, offrant ainsi au CFI à Dà Nang des conditions favorables au recrutement de talents dans les secteurs de la fintech, de la finance verte et de l’innovation.

Oscar Njuguna s’est dit convaincu que Dà Nang et Hô Chi Minh-Ville sauraient se soutenir et se compléter mutuellement pour concrétiser la vision d’un centre financier vietnamien. Il a par ailleurs souligné que le rôle crucial d’un leadership et d’une orientation étroits et judicieux de la part de tous les niveaux de gouvernement est indispensable à la création et au développement du CFI à Dà Nang.

De plus, l’autorisation de l’application de nouvelles technologies, notamment du mécanisme de test contrôlé (bac à sable), devrait offrir aux investisseurs de meilleures opportunités de tester audacieusement des idées novatrices et de promouvoir la recherche scientifique et technologique, a-t-il estimé, notant qu’il s’agit là d’orientations politiques judicieuses du Vietnam.

VNA/CVN