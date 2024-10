Le dirigeant vietnamien à l'ouverture du XIXe Sommet de la Francophonie en France



Le XIXe Sommet de la Francophonie s'est ouvert vendredi 4 octobre (heure locale) à la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts, lieu entièrement dédié au français et aux cultures francophones en France, sous le thème "Créer, innover et entreprendre en français".

Il a attiré près d'une centaine de représentants de pays, d'institutions, d'organisations francophones internationales et régionales, dont plus d'une trentaine de chefs d'État et de gouvernement. Parmi eux, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, conduisant une délégation vietnamienne de haut rang.

La Francophonie comme espace d'influence diplomatique

Lors de son discours prononcé en ouverture du sommet, le président français Emmanuel Macron a salué une langue en constante "réinvention".

Il a assuré que la Francophonie était un "espace d'influence", plaidant pour que ses membres portent "ensemble une diplomatie" qui défende partout "la souveraineté et l'intégrité territoriale".

"La Francophonie est un espace d'influence diplomatique qui nous permet d'embrasser les enjeux du siècle, a déclaré le président. Elle est un lieu où nous pouvons ensemble porter une diplomatie qui défend la souveraineté et l'intégrité territoriale partout à travers la planète", a-t-il dit devant des dizaines de chefs d'État et de gouvernement, de l'Afrique à l'Indo-Pacifique, en introduction au sommet à Villers-Cotterêts, à 60 km au nord de Paris.

Un "formidable levier d'opportunités"

Le français est un "formidable levier d'opportunités, je le dis pour tous nos jeunes, tous ceux qui s'orientent vers le commerce, ne pensez pas qu'anglais", a assené le président.

Les pays membres de l'OIF ont lancé "l'Appel de Villers-Cotterêts", invitant les grands acteurs du numérique à "bâtir un espace plus sûr et plus divers et à lutter contre tous ces discours de haine".

Emmanuel Macron a aussi appelé à "bâtir un ordre numérique protégeant les citoyens", pour "mieux lutter contre la désinformation, la propagation de la haine en ligne, les discours de haine, racistes, antisémites".

Promouvoir la coopération et consolider la paix

Prenant la parole, la secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, a affirmé que la communauté francophone, composée de membres provenant de nombreux continents, était devenue de plus en plus mature, contribuant activement aux efforts communs visant à promouvoir la coopération, le dialogue, à consolider la paix et à relever les défis mondiaux.

Elle a souligné que l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) poursuivrait ses réformes pour répondre aux changements rapides de la situation actuelle, en mettant l'accent sur la transformation numérique, le développement durable et le soutien aux programmes destinés aux femmes et aux jeunes, tout en promouvant davantage l'enseignement du français et l'entreprenariat en français.

Trente-trois ans après l'édition de 1991, le Sommet de la Francophonie se tient à nouveau dans l'Hexagone, les 4 et 5 octobre à la Cité internationale de la langue française (Cilf) à Villers-Cotterêts, et au Grand Palais à Paris. Un événement destiné à promouvoir la langue française et parler de l'avenir de l'espace francophone dans le monde.

Selon les prévisions, le secrétaire général du Parti et le président vietnamien Tô Lâm y prononcera un discours important le 5 octobre. Il rencontrera également de hauts dirigeants de nombreux pays et organisations internationales pour promouvoir la coopération diplomatique, politique, économique et commerciale… bilatérale et multilatérale.

