Le Cambodge renforce le contrôle sur la vente au détail de carburants

Face à la hausse des prix mondiaux du pétrole provoquée par les tensions au Moyen-Orient, le gouvernement cambodgien a déployé des forces spécialisées chargées de surveiller et d’inspecter les ventes de carburant dans les stations-service à travers le pays, afin de prévenir toute hausse abusive des prix et de protéger les consommateurs.

Dans un communiqué publié le 6 mars, le ministère cambodgien du Commerce a exhorté la population ainsi que les gérants de stations-service à respecter les normes techniques relatives à la vente et au stockage des carburants, afin de garantir la sécurité, dans un contexte marqué par les inquiétudes liées à d’éventuelles hausses de prix.

Par ailleurs, le ministère cambodgien du Commerce encourage également la population à utiliser le carburant de manière économe et à éviter les bousculades ou les achats de stockage dépassant les besoins, susceptibles de compromettre la sécurité et d’affecter la vie de la communauté.

Selon le communiqué, des forces spécialisées poursuivront leurs opérations régulières de contrôle et d’inspection afin de garantir le bon déroulement des ventes, tout en veillant à ce que les stations-service respectent strictement les normes techniques et s’abstiennent de toute augmentation injustifiée des prix du carburant.

Auparavant, le 3 mars, Pen Sovicheat, porte-parole du ministère du Commerce, avait déclaré aux médias locaux qu’en cas de hausse des prix du pétrole, le gouvernement pourrait accorder des subventions afin d’en atténuer l’impact pour la population. Il a ajouté que les ministères et institutions concernés poursuivaient leurs efforts pour rechercher des sources d’approvisionnement alternatives afin de garantir des stocks de pétrole suffisants pour un mois.

Le Cambodge dépend entièrement des importations de carburant, tandis que son économie, en pleine croissance, reste fortement tributaire des produits pétroliers, notamment dans les secteurs des transports, de la construction et du textile.

