Le Vietnam renforce la coopération financière avec les entreprises américaines

Le vice-ministre vietnamien des Finances, Nguyên Duc Chi, a récemment tenu une séance de travail avec Joseph Davidsohn, président exécutif de ClearOne, entreprise spécialisée dans les infrastructures et les solutions technologiques financières, ainsi qu’avec Vu Tu Thanh, directeur exécutif régional par intérim pour l’ASEAN du Conseil d’affaires États-Unis - ASEAN (USABC).

Photo : BTC/CVN

Lors de cette rencontre, le vice-ministre Nguyên Duc Chi a salué le rôle actif de l’USABC dans la promotion de la coopération économique, commerciale et d’investissement entre le Vietnam, les États-Unis et les pays de l’ASEAN ces dernières années.

Il a souligné que les initiatives et activités menées par le conseil et les entreprises américaines apportaient un soutien important aux autorités vietnamiennes, notamment au ministère des Finances, dans l’amélioration des politiques, la facilitation des échanges commerciaux et le renforcement de la coopération entre les entreprises des deux pays.

Nguyên Duc Chi exprimé le souhait de voir l’USABC et ses entreprises membres poursuivre leur accompagnement dans le développement du marché financier vietnamien. Grâce à leurs avancées technologiques et à leur expérience internationale, les entreprises américaines pourraient contribuer à la modernisation des infrastructures financières et au déploiement de solutions technologiques destinées au marché des capitaux, contribuant ainsi à attirer davantage d’investissements durables.

Pour sa part, Joseph Davidsohn a indiqué que la communauté d’affaires et les investisseurs internationaux suivaient de près les progrès économiques et le processus d’intégration internationale du Vietnam. Selon lui, le pays traverse une période porteuse de nombreuses opportunités de développement dans les années à venir, notamment avec l’objectif de faire évoluer le marché boursier vietnamien vers le statut de marché émergent.

Il a également souligné que la position géostratégique et géoéconomique du Vietnam constituait un avantage important dans la région. En tant que porte d’entrée vers le marché de l’ASEAN, le Vietnam dispose d’un potentiel considérable pour devenir une destination de plus en plus attractive pour les investisseurs internationaux.

De son côté, Vu Tu Thanh, représentant de l’USABC, a partagé des informations sur l’attraction des investisseurs institutionnels. Il a indiqué que ces derniers privilégiaient généralement les marchés disposant d’un environnement juridique transparent, d’un système opérationnel stable et d’infrastructures financières modernes.

Selon lui, le renforcement de la coopération entre les autorités vietnamiennes et les organisations d’investissement internationales contribuera à accélérer les réformes du marché conformément aux pratiques internationales et à renforcer la confiance des investisseurs institutionnels souhaitant développer leurs activités au Vietnam.

Alors que le Vietnam s’est fixé des objectifs de développement ambitieux à l’horizon 2030, avec une vision à long terme vers 2045, l’amélioration du cadre juridique et de l’environnement d’investissement demeure une priorité.

Nguyên Duc Chi a affirmé que le ministère des Finances accueillait favorablement les initiatives de coopération de la communauté d’affaires internationale afin de développer un marché financier stable et durable. Le ministère continuera de coopérer étroitement avec ses partenaires pour améliorer l’efficacité du marché des capitaux et attirer des ressources de qualité au service du développement socio-économique du pays.

VNA/CVN