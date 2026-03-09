Près de 35.500 nouvelles entreprises créées au cours des deux premiers mois

Près de 35.500 entreprises ont été créées au Vietnam au cours des deux premiers mois de 2026, signe d’une forte reprise de la création d’entreprises malgré un contexte économique toujours difficile.

>> Accroître la productivité au sein des petites et moyennes entreprises

>> Les entreprises vietnamiennes montent en gamme pour conquérir les marchés mondiaux

>> Résolution 68 : renforcer la confiance des entreprises par des réformes concrètes

Photo : VNA/CVN

Ces entreprises représentent un capital social cumulé d’environ 313.700 milliards de dongs et emploient plus de 167.500 personnes. Par rapport à la même période l’an dernier, le nombre de nouvelles entreprises a bondi de 70,7%, tandis que le capital social a progressé de 36,1% et le nombre d’employés de 19,1%.

Les données de l'Office national des statistiques (ONS), rattaché au ministère des Finances, indiquent qu'environ 11.300 entreprises ont été créées au cours du seul mois de février, pour un capital social total de près de 132.800 milliards de dongs (environ 5,05 milliards de dollars) et près de 59.400 salariés enregistrés.

Cependant, les chiffres mensuels révèlent un ralentissement. Par rapport à janvier, le nombre de nouvelles entreprises créées en février a chuté de 53,2%, tandis que le capital social et l'emploi ont diminué respectivement de 26,6% et 45,1%. Malgré ce recul mensuel, février enregistre tout de même une hausse de 11,6% du nombre de nouvelles entreprises et une légère augmentation de 0,4% du nombre de salariés enregistrés, bien que le capital social ait légèrement diminué de 2,6%.

Le capital social moyen par nouvelle entreprise créée en février s'élevait à environ 11,7 milliards de dôngs, en hausse de 56,9% par rapport à janvier, mais en baisse de 12,8% par rapport à la même période l'année précédente.

L'agence statistique a également indiqué que près de 6.200 entreprises ont repris leurs activités en février, soit une baisse de 74,9% par rapport au mois précédent et de 12,6% sur un an.

Parallèlement, 4.257 entreprises ont temporairement suspendu leurs activités au cours du mois, ce qui représente une diminution de 92,2% par rapport à janvier, mais une hausse de 19,8% sur un an. 3.492 autres entreprises ont interrompu leurs activités dans l'attente d'une procédure de dissolution, soit une baisse de 52,2% par rapport au mois précédent, mais une hausse de 17,5% sur un an. Dans le même temps, 3.290 entreprises ont finalisé leur dissolution, ce qui représente une diminution de 28,6% par rapport à janvier, mais une forte augmentation de 89,4% par rapport à la même période en 2025.

Malgré la forte croissance du nombre de nouvelles entreprises, le capital moyen de ces entreprises a affiché une tendance à la baisse. Au cours des deux premiers mois de l'année, le capital social moyen par nouvelle entreprise s'est établi à environ 8,8 milliards de dôngs, soit une baisse de 20,3% par rapport à l'année précédente.

En incluant les apports de capitaux supplémentaires des entreprises existantes, le total des capitaux injectés dans l'économie durant la période janvier-février a atteint près de 851,9 billions de dôngs, soit une hausse de 20,1% sur un an. Sur ce montant, plus de 538,2 billions de dôngs proviennent d'apports de capitaux supplémentaires des entreprises en activité, en progression de 12,4%.

Durant cette même période, environ 29.000 entreprises ont repris leurs activités, un chiffre en légère baisse de 0,2% sur un an. Au total, le nombre d'entreprises nouvellement créées ou réactivées a atteint près de 64.500 au cours des deux premiers mois, soit une augmentation de 29,4% par rapport à la même période de l'année précédente. En moyenne, environ 32.200 entreprises sont entrées ou sorties du marché chaque mois.

Toutefois, le nombre d'entreprises quittant le marché est resté élevé. Au cours des deux premiers mois de 2026, environ 77.000 entreprises ont quitté le marché, soit une hausse de 14,9% par rapport à la même période en 2025.

Par secteur, le commerce de gros et de détail ainsi que la réparation automobile et motocycliste ont enregistré le plus grand nombre de nouvelles entreprises, avec plus de 16.000 créations, soit une augmentation de 124% sur un an. L'industrie manufacturière et de transformation suit avec plus de 4.800 nouvelles entreprises, tandis que la construction en a enregistré 2.930. Le transport et l'entreposage ont enregistré 2.094 nouvelles entreprises, l'hébergement et la restauration 1.591 et l'immobilier 959.

Afin de soutenir davantage le développement des entreprises, le ministère des Finances a insisté sur la nécessité de lever les obstacles liés aux institutions, à l'accès au foncier et aux ressources naturelles, au soutien des taux d'intérêt et à la formation de la main-d'œuvre. Le ministère s'efforce également d'établir une feuille de route pour simplifier les procédures administratives, raccourcir les délais de traitement et réduire les coûts de mise en conformité pour les entreprises.

Par ailleurs, de nouvelles mesures sont en cours d'élaboration pour soutenir les petites et moyennes entreprises ainsi que les entreprises familiales, notamment en matière de fiscalité et de procédures fiscales. Les autorités visent à encourager les entreprises familiales à se formaliser tout en aidant les plus petites à se développer pour devenir des sociétés plus importantes et compétitives à l'échelle mondiale, grâce à des incitations liées aux infrastructures, telles que la fourniture d'électricité, la location de terrains et les frais administratifs.

VNA/CVN