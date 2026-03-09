Forte croissance de la production industrielle au cours des deux premiers mois

La production industrielle du pays a maintenu une forte croissance au cours des deux premiers mois de 2026, malgré un nombre de jours ouvrables réduit en raison des congés du Nouvel An lunaire (Têt). Le secteur de la transformation et de la fabrication demeure le principal moteur de cette croissance.

Selon l'Office national des statistiques (ONS), rattaché au ministère des Finances, l'indice de la production industrielle (IPI) en février devrait reculer de 18,4% par rapport au mois précédent, mais progresser de 1% sur un an. Sur la période janvier-février, l'IPI a globalement augmenté de 10,4% par rapport à la même période de l'année précédente.

En février, la production du secteur de la transformation et de la fabrication a progressé de 2,3% sur un an. Dans le même temps, le secteur minier a reculé de 5,3%, la production d'eau et le traitement des déchets de 5,6%, et la production et la distribution d'électricité de 4,5%.

Des chiffres parlants

Au cours des deux premiers mois de 2026, le secteur de la transformation et de la fabrication a progressé de 11,5%, contribuant à hauteur de 8,9 points de pourcentage à la croissance globale de l'IIP. La production et la distribution d'électricité ont augmenté de 6,3%, contribuant à hauteur de 0,6 point de pourcentage, tandis que la distribution d'eau et la gestion des déchets ont progressé de 2,1%. Le secteur minier a connu une croissance de 5,4%, inversant ainsi le repli enregistré à la même période l'année précédente.

Plusieurs sous-secteurs industriels clés ont enregistré une forte croissance par rapport à la même période de l'année précédente. La production d'autres produits minéraux non métalliques a augmenté de 33,1%, la production de métaux de 27,9%, celle des boissons de 20,9%, celle du papier et des produits en papier de 20,4%, celle des véhicules automobiles de 20,3%, celle des produits chimiques de 20,1% et celle de la transformation du bois de 13,4%.

À l'inverse, certains secteurs ont enregistré des reculs, notamment l'extraction de charbon et de lignite (en baisse de 3,4%) et la production d'autres matériels de transport (en recul de 2,7%).

La production industrielle a progressé dans les 34 provinces et les villes relevant de l'administration centrale du pays au cours du trimestre janvier-février, principalement grâce à la croissance des secteurs de la transformation et de la fabrication, ainsi que de la production et de la distribution d'électricité.

Plusieurs produits industriels majeurs ont enregistré des hausses significatives sur un an, notamment le ciment (+30,5%), la peinture chimique (+27,5%), les barres et cornières d'acier (+25,7%), les produits de la mer transformés (+24,8%), les automobiles (+24%), les motos (+22,5%), la bière (+18,1%) et les composants de téléphones (+15,4%). En revanche, la production d'engrais urée a reculé de 16,7% et celle de charbon propre de 6,1%.

Concernant l'emploi industriel, le nombre de salariés dans les entreprises industrielles au 1er février a augmenté de 0,2% par rapport au mois précédent et de 4% sur un an. L'emploi dans les entreprises à capitaux étrangers a progressé de 5,9% sur un an, tandis que celui des entreprises publiques a reculé de 3%.

Selon l'Institut national de la statistique (NSO), les collectivités locales devraient poursuivre la restructuration du secteur industriel en vue de sa modernisation, de l'amélioration de la productivité, de la qualité des produits et de la valeur ajoutée, tout en renforçant leur compétitivité.

Il convient également de privilégier le développement et la maîtrise des nouvelles technologies et des industries émergentes telles que les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle et les technologies vertes, tout en consolidant les industries de soutien et les liens entre les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises nationales.

Nguyên Thi Huong, directrice du NSO, a déclaré que le secteur industriel affichait des signes positifs plus nets et une dynamique de reprise relativement solide. Toutefois, des défis structurels et de marché persistent, nécessitant des solutions coordonnées pour pérenniser la reprise et améliorer la qualité de la croissance industrielle dans les prochains mois.

