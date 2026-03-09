Les exportations de poivre devraient connaître une forte croissance

Les recettes d'exportation de poivre du Vietnam en 2026 devraient dépasser le niveau record de 2025 grâce à des prix toujours élevés, promettant ainsi de meilleurs revenus pour les agriculteurs et des profits plus importants pour les exportateurs, malgré une offre tendue.

En cette période de l'année, les agriculteurs des principales régions productrices de poivre du pays entament la saison des récoltes pour 2026. Avec des prix à la production toujours élevés, le secteur est optimiste quant à la poursuite de la croissance des exportations.

Le récent Nouvel An lunaire (Année du Cheval) a été considéré comme une période faste pour les agriculteurs des Hauts plateaux du Centre, où de nombreuses cultures essentielles telles que le café et le durian ont atteint des prix élevés. La récolte du café terminée, les agriculteurs se sont rapidement lancés dans la principale récolte de poivre, ouvrant ainsi une nouvelle saison prometteuse.

Lê Thi Thom, agricultrice de la commune de Quang Phu, dans la province de Dak Lak, explique que sa famille cultive près d'un hectare de café en association avec du poivre, ainsi qu'environ 0,5 hectare de durians. Avant le Nouvel An lunaire 2026, le prix du café avoisinait les 102.000 dôngs (3,88 dollars) le kilo, tandis que celui du durian se maintenait au-dessus de 70.000 dôngs le kilo, générant ainsi des bénéfices importants. Après les fêtes, sa famille a commencé la récolte du poivre, dont les prix en début de saison dépassaient les 150.000 dôngs le kilo.

Dans le hameau de Tan Hôi, dans la commune frontalière de Tân Tiên, province méridionale de Dông Nai, Lê Van Den cultive du poivre depuis plus de vingt ans. Sa famille possède actuellement plus de 3.000 pieds de poivre adultes et en a planté 600 autres au début de la saison des pluies 2025.

Lê Van Den précise que les années précédentes, lorsque les prix du poivre étaient élevés, son exploitation comptait plus de 4.000 pieds. Cependant, durant la période de chute des prix, la famille a dû arracher de nombreux plants. La situation a commencé à s'améliorer en 2024, année où ils ont récolté quatre tonnes de poivre, vendues à environ 160.000 dôngs le kilo, générant un bénéfice net d'environ 500 millions de dôngs. Malgré des années de fluctuations de prix et les ravages des maladies, Den a déclaré que la persévérance de la famille avait finalement porté ses fruits.

Développement durable des zones de culture

Selon Lê Viêt Anh, secrétaire général de l'Association vietnamienne du poivre et des épices (VPSA), face à la raréfaction de l'offre intérieure, les exportateurs vietnamiens ont dû accroître leurs importations de poivre. Les stocks nationaux de 2022 et 2023 sont déjà épuisés.

En 2025, le Vietnam a importé 42.688 tonnes de poivre pour satisfaire la demande à l'exportation, soit une hausse de plus de 16% en volume et d'environ 51% en valeur par rapport à 2024. Les importations devraient se poursuivre cette année, la demande mondiale étant en hausse, tandis que la production nationale devrait diminuer de 15 à 20%. Parallèlement, l'offre mondiale de poivre en 2026 devrait baisser de 15 à 20% en raison de la diminution des stocks dans de nombreux pays producteurs importants.

Bien qu'étant le premier exportateur mondial de poivre, représentant environ la moitié de la production mondiale, le Vietnam importe encore chaque année des volumes importants, principalement pour la transformation et la réexportation.

Selon la VPSA, la récolte 2026 a débuté fin février et se poursuivra jusqu'à fin avril. Les agriculteurs devraient privilégier la vente de petites quantités plutôt que la vente de gros volumes pour couvrir les coûts de récolte et d'engrais, et stocker le reste en prévision d'une hausse des prix.

Cette offre limitée suscite des inquiétudes quant aux perspectives d'exportation difficiles pour le secteur du poivre vietnamien. Cependant, les experts anticipent un rebond de la demande mondiale, notamment sur le marché américain suite à la suppression des droits de douane sur le poivre et à l'augmentation des achats dans de nombreux pays. Une croissance supplémentaire est également attendue en Chine, où les stocks seraient faibles et pourraient ne pas suffire à satisfaire la demande intérieure.

Huynh Tân Dat, directeur du Département de la production végétale et de la protection des cultures au sein du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, a exhorté les entreprises vietnamiennes à développer des zones de culture du poivre stables, à collaborer étroitement avec les agriculteurs, à adopter des pratiques agricoles modernes et à investir davantage dans la transformation afin d'accroître la valeur ajoutée du produit et de renforcer la position du Vietnam sur le marché mondial du poivre, contribuant ainsi au développement durable de la filière.

Les statistiques de la Direction générale des douanes du Vietnam montrent qu'en 2025, le Vietnam a exporté plus de 246.000 tonnes de poivre, soit une baisse de 1,5% par rapport à l'année précédente. Toutefois, grâce à une hausse de 28,3% des prix moyens à l'exportation, la valeur des exportations a bondi de 26% pour atteindre un record de 1,66 milliard de dollars, les États-Unis demeurant le principal marché d'importation du poivre vietnamien.

