ASEAN - Chine : trois axes de coopération proposé par le Vietnam lors de la table ronde des ministres de la Construction

La table ronde des ministres de la Construction de l’ASEAN et de la Chine s’est tenue avec succès le 15 septembre à Guilin, dans la province chinoise du Guangxi, selon le ministère vietnamien de la Construction.

>> L'ASEAN et la Chine concluent les négociations sur la modernisation de la zone de libre-échange

>> Perspectives de coopération ASEAN - Chine avec l’ACFTA 3.0

>> La Chine reste le premier partenaire commercial de l'ASEAN pendant 16 années consécutives

Photo : VNA/CVN

La délégation vietnamienne, conduite par le vice-ministre Nguyên Tuong Van, a activement participé aux échanges, apportant des contributions constructives et significatives au succès de l’événement.

Placée sous le thème "Renforcement de l’intelligence numérique, héritage culturel et promotion d’un développement de haute qualité dans le secteur de la construction Chine - ASEAN", la conférence a offert une plateforme aux États membres de l’ASEAN et à la Chine pour partager leurs visions, leurs expériences et élaborer des solutions de coopération stratégique en matière de logement et de développement urbain.

Lors de la session plénière, le vice-ministre Nguyên Tuong Van a présenté les réalisations, les expériences et les orientations du Vietnam en matière de logement et d’urbanisme.

Photo : VNA/CVN

Face aux défis communs de la région, notamment l’impact du changement climatique sur l’urbanisation, la délégation vietnamienne a proposé trois priorités de coopération pour les prochaines années. Il s’agit d’abord de maintenir et de promouvoir le rôle de la conférence ministérielle annuelle comme mécanisme clé pour traiter les enjeux communs et élaborer des initiatives concrètes.

Ensuite, de mener des programmes conjoints de recherche approfondie sur des thèmes urgents tels que les villes intelligentes, l’adaptation au changement climatique et la préservation du patrimoine dans un environnement numérique. Enfin, de renforcer l’échange et le partage d’expériences pratiques dans l’application des technologies et de l’intelligence numérique pour bâtir des villes intelligentes, résilientes et agréables à vivre.

Ces propositions, empreintes d’un esprit de coopération et de bénéfice mutuel, ont été bien accueillies et hautement appréciées par les pays participants.

L’un des résultats les plus marquants de cette table ronde a été l’adoption de l’"Initiative de Guilin" par les ministres et chefs de délégation. Ce document jette les bases d’une nouvelle phase de coopération, plus profonde et plus substantielle, en faveur d’un avenir de développement durable et de prospérité partagée.

VNA/CVN