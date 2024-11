SpaceX : le sixième vol d'essai de Starship prévu la semaine prochaine

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Les objectifs de ce nouveau vol d'essai comprennent le retour du lanceur au site de lancement pour la capture, le rallumage d'un moteur Raptor du vaisseau pendant qu'il est dans l'espace, et le test d'une série d'expériences sur le bouclier thermique et des changements de manœuvre pour la rentrée et la descente du vaisseau au-dessus de l'océan Indien, selon SpaceX.

SpaceX a effectué son cinquième vol d'essai de Starship le 14 octobre, réussissant pour la première fois à ramener le lanceur sur sa base de lancement.

SpaceX a déclaré que ce cinquième vol d'essai constituait un moment décisif dans l'évolution vers un système de lancement entièrement et rapidement réutilisable. Lors de la première tentative, le lanceur Super Heavy est revenu avec succès sur le site de lancement et a été rattrapé par les bras mobiles de la tour de lancement et de réception de Starbase.

L'étage supérieur de Starship a également démontré plusieurs améliorations lors du cinquième vol d'essai, ce qui a permis une entrée contrôlée et un amerrissage de haute précision dans la zone ciblée de l'océan Indien, selon SpaceX.

Le vaisseau spatial Starship et la fusée Super Heavy de SpaceX, désignés collectivement sous le nom de Starship, constituent un système de transport entièrement réutilisable conçu pour transporter à la fois l'équipage et le fret vers l'orbite terrestre, la Lune, Mars et au-delà.

Xinhua/VNA/CVN