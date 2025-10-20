Sous l’uniforme, une âme d’artiste : l’univers bleu de la major Hai Duong

Major de police et peintre, Bùi Thi Hai Duong conjugue rigueur professionnelle et liberté créative. Pour elle, la peinture est un voyage intérieur, où le bleu - symbole de paix et d’espoir - traduit une quête d’harmonie et d’émotions partagées avec le spectateur.

Photo : NVCC/CVN

Alliant discipline policière et audace artistique, la major Bùi Thi Hai Duong fait vibrer son âme sur la toile. Dominé par le bleu, son univers chromatique invite à une pause apaisante et raconte un parcours empreint de passion et de résilience.

Pour Hai Duong, la peinture dépasse le simple plaisir : c’est une élévation de l’âme, un moment suspendu où elle dialogue avec son intériorité face aux exigences de sa mission au ministère de la Police. "Chaque peinture est un voyage émotionnel que le spectateur doit vivre par lui-même", confie-t-elle.

Son attrait pour l’art remonte à ses quatre ans, lors d’une sortie au marché du Têt avec sa mère. Tandis que les autres enfants s’émerveillaient devant les jouets, elle restait captivée par les couleurs et les motifs des estampes Dông Hô. "J’ai été hypnotisée par cette palette populaire", se souvient-elle. Depuis, cette graine d’inspiration n’a cessé de grandir.

Portée par le tourbillon professionnel, elle avait mis la peinture entre parenthèses avant de renouer avec le pinceau en 2022. Sans plan préétabli, elle s’abandonne à l’émotion intuitive, peignant l’instant présent.

Son retour s’appuie d’abord sur le papier dó, apprécié pour sa douceur et ses nuances profondes, avant de s’ouvrir à l’acrylique, matériau contemporain conciliant travail et création. Chaque expérimentation devient une auto-exploration, un dialogue entre émotions et couleurs.

Le bleu, symbole de paix et d’espoir

Le bleu s’impose comme la signature chromatique de ses œuvres. L’artiste ne saurait dire d’où vient cette fascination, mais évoque sa première paire de chaussures bleues offerte par sa mère - un émerveillement instantané.

Ce bleu puise aussi dans les lectures d’enfance, notamment Vingt mille lieues sous les mers de Jules Verne, qui ont nourri son rêve d’exploration. Plus profondément, en portant l’uniforme vert de la police, cette couleur s’est inscrite en elle comme un symbole de foi, de paix et d’espérance.

À travers ses toiles, elle offre au public un espace de calme et de sérénité. Les verts et bleus de ses paysages océaniques, célestes ou végétaux évoquent la douceur de la nature, invitant à oublier tracas et tourments pour retrouver l’équilibre intérieur.

Une renaissance artistique en exposition

En octobre 2024, la major expose pour la première fois sa collection "Song Duong". Plus de 30 œuvres, réalisées en dix mois, incarnent la renaissance de sa passion après une longue pause. Ce titre évoque la force de la nature et l’harmonie des contraires.

Selon le critique d’art Huy Nguyên, "ses toiles racontent des récits émotionnels mêlant impatience intime, sentiments spontanés et fraîcheur innocente. Chaque œuvre dégage une énergie créatrice et recèle des histoires cachées dans ses nuances".

Fait notable : aucune peinture n’est titrée. L’artiste souhaite laisser libre cours à l’interprétation, invitant chacun à y projeter sa propre histoire.

"Je veux que chaque spectateur se reconnaisse dans mes œuvres", explique-t-elle.

Photo : NVCC/CVN

Discipline militaire et sensibilité artistique

Major de police et artiste, Bùi Thi Hai Duong incarne la fusion du devoir et de la sensibilité. Elle confie que sa discipline militaire nourrit sa créativité : "C’est cette rigueur qui me permet d’atteindre des instants de plénitude artistique", souligne-t-elle.

Au pinceau, elle met de côté rapports et contraintes pour ouvrir un dialogue intérieur empli d’émotions et d’amour. "La peinture est mon échappatoire, une porte ouverte sur un monde de tendresse", confie-t-elle encore. Son message est simple et émouvant : "Face aux tempêtes de la vie, gardons une âme belle et un esprit fort. Continuons d’aimer, de vivre avec courage, car être vivant est un miracle".

L’artiste prépare une nouvelle exposition début 2026, dédiée à l’acrylique sur toile, une technique inédite pour elle. Elle espère ainsi offrir au public une expérience émotionnelle plus intense et enrichissante.

Entre les nuances de bleu de son existence et de ses toiles, la major de police Hai Duiong écrit une histoire silencieuse de passion, de détermination et de foi en la beauté. Chaque coup de pinceau révèle non seulement l’artiste, mais aussi la force d’une femme à la fois forte, délicate et authentique.

Thuy Hà/CVN