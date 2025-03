Soudan : six civils tués dans le pilonnage d'un marché au Darfour

L'attaque, survenue près du camp de déplacés Abou Chouk, a été imputée aux Forces de soutien rapide (FSR) par le réseau local des "cellules d'intervention d'urgence", formé de bénévoles coordonnant l'aide dans le pays en guerre. "Elle a frappé un marché bondé, où les civils faisaient leurs courses pour le ramadhan", a-t-il ajouté, faisant état de "six civils tués" et d'un nombre indéterminé de blessés. La guerre au Soudan a fait des dizaines de milliers de morts, déraciné plus de 12 millions personnes et poussé des millions d'autres au bord de la famine. Dans la région autour d'el-Facher, la famine s'est installée dans trois camps de déplacés -Zamzam, Abou Chouk et Al-Salam- et devrait s'étendre à cinq autres zones, y compris la ville elle-même, selon une évaluation soutenue par l'ONU.

APS/VNA/CVN