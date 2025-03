Bolivie : au moins 37 morts, dont huit enfants, dans une collision entre deux cars

"Pour l'instant, nous avons la confirmation de 37 morts", a dit Wilson Flores, un responsable de la police bolivienne. Six étrangers figurent parmi les victimes : cinq Péruviens et une fillette allemande de trois ans. Sept autres mineurs ont également été tués au cours de l'accident. 41 personnes blessées ont aussi été transportées à l'hôpital, a indiqué la police. Cet accident s'est produit samedi matin 1er mars sur une route étroite à double sens entre Potosi et Oruro. Le procureur de Potosi, Gonzalo Aparicio, a indiqué à l'agence de presse gouvernementale ABI que le conducteur de l'un des autobus, en excès de vitesse, avait changé de voie et se serait retrouvé à contre sens, où il a percuté le véhicule qui venait en sens inverse. "Pour le moment, on sait que l'un des chauffeurs conduisait en état d'ivresse", a-t-il déclaré. Bien que les causes de l'accident n'aient pas encore été confirmées, la police a précisé que l'un des cars aurait changé de voie et se serait retrouvé à contre sens. Plus tôt dimanche 2 mars, les autorités avaient indiqué que l'un des conducteurs, qui se trouve dans un état grave, avait une "haleine chargée en alcool", raison pour laquelle un test sanguin a été effectué". L'un des cars allait à Oruro, où se déroule ce week-end le carnaval de la ville, l'une des plus grandes fêtes d'Amérique latine qui attire des dizaines de milliers de personnes.

Xinhua/VNA/CVN