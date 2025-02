Pakistan : sept terroristes tués dans des opérations dans le Nord-Ouest

Les forces de sécurité ont mené deux opérations distinctes dans le district de Dera Ismail Khan de la province en réponse au signalement de la présence de terroristes, a indiqué dans un communiqué la branche médiatique de l'armée pakistanaise, l'agence de Relations publiques inter-services (ISPR). Pendant ces opérations, la localisation des terroristes a été confirmée et prise pour cible et sept terroristes au total ont été tués à deux endroits différents, selon l'ISPR. Une importante cache d'armes et de munitions des terroristes a aussi été découverte et celles-ci ont été saisies, d'après l'ISPR. Une opération de nettoyage est actuellement menée pour éliminer les autres terroristes de la zone, a ajouté l'agence.

Xinhua/VNA/CVN