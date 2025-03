Guinée

Plus de deux millions de dollars pour lutter contre la mouche des mangues

Les mouches des mangues sont des insectes qui attaquent les mangues, provoquant la pourriture des fruits et occasionnant d'énormes dégâts dans les plantations de manguiers. Selon Fadima Haïdara, directrice nationale de la protection des végétaux au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, ce financement provenant du budget national permettra aux producteurs de mangues locaux de minimiser les pertes de production. Le ministère compte distribuer plus de 500.000 pièges à phéromones ainsi que d'autres outils destinés à lutter contre les insectes nuisibls. De plus, il est prévu de former les agriculteurs à l'utilisation efficace et rationnelle de ces outils, afin de prévenir toute attaque des fruits par des mouches nuisibles. Reconnue comme l'un des plus grands producteurs de mangues d'Afrique de l'Ouest, la Guinée fait face à de sérieuses difficultés qui menacent les activités agricoles.





Xinhua/VNA/CVN