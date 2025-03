Lutte : le triple champion olympique Buvaisar Saitiev est décédé

Le Russe Buvaisar Saitiev, triple champion olympique de lutte libre, est décédé à 49 ans dimanche 2 mars, a annoncé la Fédération internationale de lutte, sans préciser les causes de sa mort.

"C'est avec le cœur lourd que nous annonçons le décès de l'un des plus grands que notre sport ait jamais connus, le triple champion olympique Buvaisar Saitiev", a écrit la United World Wrestling (UWW) sur son compte Instagram. Saitiev avait décroché l'or olympique dans la catégorie des moins de 74 kg à Atlanta en 1996, puis Athènes en 2004 et enfin Pékin en 2008. Il était également sextuple champion du monde et sextuple champion d'Europe.

