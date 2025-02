Le président du Zimbabwe a donné son feu vert à un important projet métallurgique

Dans un parc industriel situé à Beitbridge, près de la frontière avec l'Afrique du Sud, une coentreprise entre le gouvernement zimbabwéen et l'entreprise chinoise Xintai Palm River Energy prévoit d'investir 3,6 milliards de dollars au cours des 12 prochaines années, a déclaré le ministère de l'Information et des Services de radiodiffusion du pays. Une usine de charbon à coke d'une capacité d'un million de tonnes par an sera construite, ainsi qu'une usine de ferrochrome d'une capacité de 100.000 produits à haute teneur en carbone par an et une centrale thermique au charbon d'une capacité de 1.200 MW. La centrale thermique fournira non seulement de l'électricité au futur complexe de production, mais aussi le surplus au réseau national.

TASS/VNA/CVN