Mexico : cinq morts dans l'incendie d'un centre de réhabilitation pour toxicomanes

Au moins cinq personnes sont mortes et six autres ont été intoxiquées au monoxyde de carbone lundi 24 février à la suite d'un incendie dans un centre de réhabilitation pour toxicomanes dans le Sud de Mexico, capitale mexicaine, ont indiqué les autorités locales.

Le Secrétariat à la sécurité citoyenne (SSC) de la ville de Mexico a déclaré avoir "appris que cinq personnes ont perdu la vie et six autres ont été intoxiquées au monoxyde de carbone à la suite d'un incendie" dans une propriété située dans le quartier Ocotla Chico de la commune de Tlalpan. Les ambulanciers qui se sont rendus sur les lieux ont récupéré cinq personnes sans signes vitaux en raison d'une possible inhalation de monoxyde de carbone, a indiqué le SSC dans un communiqué. "Selon les premières informations, les flammes ont pris naissance dans plusieurs appareils, tandis que des vêtements et d'autres meubles ont également été brûlés", a indiqué l'agence, ajoutant que le responsable du centre de toxicomanie et quatre membres du personnel font l'objet d'une enquête dans le cadre de cette affaire. La mairie de Tlalpan a affirmé que le bureau du procureur général de Mexico a entamé des procédures pour clarifier les faits et déterminer les responsables du sinistre.

Xinhua/VNA/CVN