Indonésie

Six morts et neuf disparus après la chute d'un camion dans une rivière de la province de Riau

Six personnes sont décédées et neuf autres sont toujours portées disparues après qu'un camion transportant 32 personnes, dont plusieurs enfants, a plongé dans une rivière dans la province indonésienne de Riau, a déclaré dimanche 23 février un responsable des secours.

L'accident mortel s'est produit samedi soir 22 février dans une rivière de la régence de Pelalawan, selon Budi Cahyadi, chef du bureau provincial de recherche et de secours. "Trois des six victimes ont été découvertes dimanche 23 février, tandis que les autres ont été trouvées samedi 22 février", a-t-il précisé. "Le bilan s'élève à six morts et neuf personnes sont toujours portées disparues. Dix-sept personnes ont survécu à l'incident", a expliqué M. Cahyadi. Tous les survivants ont été transportés vers une clinique de santé pour y recevoir des soins médicaux, a-t-il ajouté. Les opérations de recherche et de secours pour les neuf disparus reprendront lundi, a indiqué le responsable. L'accident mortel pourrait être dû à une somnolence du conducteur. Le camion a été extrait de la rivière dimanche 23 février, mais aucun corps n'a été retrouvé à l'intérieur du véhicule, a noté M. Cahyadi.

Xinhua/VNA/CVN