Soudan du Sud : plus de 300.000 personnes ont fui leur pays en 2025

Au moins 300.000 Sud-Soudanais ont fui leur pays en 2025, en grande partie en raison de l'intensification du conflit armé interne opposant les partisans du président Salva Kiir à ceux du vice-président Riek Machar, actuellement suspendu et jugé pour "crimes contre l'humanité" , et du fort taux de pauvreté, a indiqué lundi 13 octobre un communiqué des Nations unies.

"Rien qu'en 2025, on estime que 300.000 Sud-Soudanais ont fui le pays, en grande partie en raison de l'intensification du conflit et du fort taux de pauvreté", a précisé la commission des Nations unies pour les droits humains au Soudan du Sud, dans un communiqué relayé par des médias.

La même source a ajouté qu'"environ 148.000 d'entre eux sont arrivés au Soudan, 50.000 en Éthiopie, 50.000 en Ouganda, 30.000 en République démocratique du Congo, et 25.000 au Kenya".

Dans le même ordre d'idées, l'ONU a fait savoir que quelque deux millions de personnes sont aussi déplacées à l'intérieur du pays, qui a également accueilli 560.000 réfugiés supplémentaires fuyant le conflit au Soudan voisin. Fin septembre dernier, l'ONU avait recensé plus de 1.800 civils tués entre janvier et septembre.

Début juin, l'ONU estimait que plus de 165.000 personnes avaient été déplacées par les violences depuis mars, dont environ 100.000 avaient fui vers les pays voisins.

