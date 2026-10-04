Sortir (du 9 au 17 octobre)

>> SORTIR (du 11 septembre au 25 octobre)

>> Sortir (du 19 septembre au 3 octobre)

>> Sortir (du 27 septembre au 1ᵉʳ novembre)

ÉVÉNEMENT

Salon “Étudier en Europe”

• Hanoï : le 10 octobre, de 09h00 à 13h00

The One Centre, 2 Chuong Duong Dô, quartier de Hông Hà, Hanoï

• Hô Chi Minh-Ville : le 11 octobre, de 09h00 à 13h00

GEM Center, 8 Nguyên Binh Khiêm, Hô Chi Minh-Ville

Dans le cadre de la Semaine européenne de l’enseignement supérieur 2026, le salon “Étudier en Europe 2026” dévoile les derniers établissements et représentants de l’enseignement supérieur participant à l’événement. Cette fois, les visiteurs pourront rencontrer des représentants d’universités et d’établissements d’enseignement de Roumanie, d’Espagne et de Suède.

La liste complète des participants étant désormais disponible, les futurs étudiants peuvent commencer à sélectionner les universités qui les intéressent, consulter à l’avance leurs programmes d’études et préparer leurs questions en vue des rencontres organisées lors du salon.

France - Vietnam Forward 2026

Le 15 octobre de 09h00 à 18h00

Caravelle Saigon Hotel

19 - 23, rue Công Truong Lam Son, Hô-Chi-Minh Ville

Entrée gratuite

Dans le cadre de France - Vietnam Forward 2026, le Salon de l’Emploi et de l’Éducation (Job & Education Fair) rassemble entreprises, recruteurs, universités, étudiants et professionnels pour une journée riche en opportunités de carrière et en networking.

Tout au long de la journée, vous pourrez rencontrer des recruteurs, échanger directement sur les opportunités de carrière et rencontrer de nouveaux talents.

À cela s’ajoutent des ateliers, où vous découvrirez les secteurs d’activité, les métiers et les tendances du marché grâce à des sessions interactives. Les ateliers et l’espace de recrutement se tiendront en parallèle pour optimiser la visite !

TABLE RONDE

Ville intelligente, Ville vivante

Le 9 octobre de 18h00 à 20h00

49, rue Trân Hung Dao, quartier de Cua Nam, Hanoï

Places limitées - inscription obligatoire

L’intelligence artificielle (IA) transforme déjà notre manière de travailler, d’apprendre, de communiquer et de créer, mais aussi nos villes et notre quotidien.

Une ville qui utilise davantage de données et d’IA est-elle nécessairement une meilleure ville ? Les technologies permettent-elles réellement d’améliorer notre quotidien ? Et surtout, jusqu’où voulons-nous aller avec l’IA ?

Pour en débattre, France Alumni Vietnam propose une soirée de rencontre réunissant anciens étudiants, experts français et vietnamiens.

Cette rencontre participative permettra d’échanger sur les usages et les impacts de l’IA dans plusieurs domaines : travail, éducation, culture, communication, innovation, développement urbain et qualité de vie.

L’occasion également de confronter les expériences, d’interroger nos usages de l’IA et de réfléchir ensemble à la manière dont nous souhaitons vivre, travailler, apprendre et prendre des décisions avec ces technologies.

EXPOSITION

Regards partagés sur les paysages du Vietnam

Du 8 au 17 octobre

IDECAF

31, rue Thai Van Lung, quartier de Sai Gon,

Hô Chi Minh-Ville

Pour Manoël Pillard, le Vietnam fut une grande découverte, des contrées aquatiques du Mékong à Ninh Binh (Nord) sous la brume et la pluie, jusqu’à la beauté contrastée de Hô Chi Minh-Ville la nuit. Avec plus de 60 ans consacrés à la peinture et à l’enseignement, il nous offre des paysages façonnés par l’expérience, l’émotion et un langage pictural empreint de poésie.

Chez Hà Nguyên, la nature se révèle à travers la simplicité, la pureté et une profonde sensibilité. Des forêts de Tân Lâp à l’harmonie entre l’eau et la végétation, ses œuvres sont le fruit d’une observation minutieuse, où la lumière et le rythme de la nature se transforment en aplats de couleurs vibrants d’émotion.

Ainsi, lors de l’exposition de peinture “Regards partagés sur les paysages du Vietnam”, le public pourra admirer des œuvres riches en émotions, nées de la vision de deux artistes partageant un même amour pour la nature et les paysages du Vietnam.

Dan Thanh - Hervé Fayet/CVN