Sortir (du 22 février au 17 mars)

>> Sortir (du 11 au 24 janvier)

>> Sortir (du 20 au 22 janvier)

>> Le défi du Têt du Serpent

CINÉMA

Le voyage du prince

Le 22 février à 19h00

Galaxy Cinema

6e étage, Mipec Long Bien Shopping Center, arrondissement de Long Biên, Hanoï

Un vieux Prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et perdu, il est retrouvé par le jeune Tom et recueilli par ses parents, deux chercheurs dissidents qui ont osé croire à l’existence d’autres peuples.

Le Prince, guidé par son ami Tom, découvre avec enthousiasme et fascination cette société pourtant figée et sclérosée. Pendant ce temps, le couple de chercheurs rêve de convaincre l’Académie de la véracité de leur thèse auparavant rejetée…

EXPOSITION

Têt : The Art Home 2025

Indochine House

32A, rue Nhà Chung, arrondissement de Hoàn Kiêm, Hanoï

Entrée gratuite

“Têt : The Art Home” est une exposition annuelle organisée par Indochine House, lancée en 2025, pour présenter une collection d’art contemporain inspirée de l’esprit vibrant et coloré du printemps vietnamien. Aux côtés d’objets anciens d’Asie de l’Est finement ouvragés, l’exposition met en lumière les œuvres des artistes Lê Vuong (1952), Bùi Huu Hùng (1957), Doàn Xuân Tang (1977), Nguyên Thê Hùng (1981), Doàn Van Toi (1989), Vu Van Tich (1989), et Mifa (1990).

Leurs créations, réalisées avec une variété de techniques telles que l’aquarelle sur soie, la peinture à l’huile ou encore la laque, offrent un voyage visuel à travers la nature, les paysages, les portraits humains et les réflexions intimes, observés sous des perspectives multiples. En complément, des céramiques ornées de motifs floraux symboliques, présentes depuis des siècles dans les salons vietnamiens, agrémentent l’exposition avec des branches de pêchers, d’abricotiers et de pruniers, évoquant le Têt.

Dessiner le serpent 2025

Jusqu’au 28 février

Temple de la Littérature

58, rue Quôc Tu Giám, arrondissement de Dông Da, Hanoï

Entrée gratuite

Le Têt, fête traditionnelle la plus importante au Vietnam. Dans cet esprit festif, le Centre des activités culturelles et scientifiques du Temple de la Littérature, l’entreprise créative TiredCity, et le groupe Vietnam Local Artist Group sont fiers de présenter l’exposition “Dessiner le serpent”.

Cette exposition vous invite à découvrir le serpent, sixième animal du zodiaque vietnamien, symbole de sagesse, d’adaptabilité et de renouveau. Elle rassemble 77 œuvres illustratives uniques réalisées par 76 artistes vietnamiens du monde entier, s’inspirant de différents contes, légendes, et coutumes.

Dans le flux des souvenirs de Sơn Đoòng

Jusqu’au 17 mars

The Workshop Coffee

27, rue Ngô Duc Kê, 1er arrondissement, Hô Chi Minh-Ville

Les peintures de Sơn Đoòng, réalisées par l’artiste Nhu Nhu, ne se contentent pas de capturer l’immensité de la plus grande grotte du monde, mais témoignent également d’un lien profond avec les souvenirs et les émotions.

De plus, vous aurez l’occasion d’apprécier des œuvres thérapeutiques exceptionnelles, issues des cours d’art Nihato, un espace combinant art et thérapie à travers la peinture et la créativité.

L’exposition “Dans le flux des souvenirs de Sơn Đoòng”, organisée par Nihato Art Class et l’artiste Nhu Nhu, dévoile 17 œuvres issues du voyage transformationnel unique de l’artiste, en collaboration avec Nihato Art Class.

