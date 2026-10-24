Sortir (du 23 octobre au 29 novembre)

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ÉVÉNEMENT

Entre les lignes

Hô Chi Minh-Ville

Du 23 octobre au 29 novembre

De fin octobre à fin novembre, l’Institut français du Vietnam présente “Entre les lignes - Giữa dòng”, une série de rendez-vous à Hô Chi Minh-Ville où les arts rencontrent les technologies à travers des expositions interactives, des performances sonores et visuelles, des concerts de musique électronique, de la danse contemporaine, des masterclass, des projections, des expériences en réalité virtuelle, des rencontres et des projets artistiques dans l’espace public.

Découvrez le programme :

Performance sonore et visuelle Orymi

Du 23 au 25 octobre

Galerie Quynh

118, rue Nguyễn Văn Thủ, quartier de Tân Định

Une installation interactive de Baptiste Pierre (Ctrl Alt Supp) et Leslie Morrier, en collaboration avec Vietnam Media Lab, où les signaux biologiques des plantes sont transformés en sons et en images.

Spectacle “Encore & Encore”

24 octobre à 20h00

Théâtre Bến Thành

6, rue Mạc Đĩnh Chi, quartier de Sài Gòn

Un concert techno en direct de Baptiste Pierre et Leslie Morrier,

avec une musique créée et séquencée en temps réel à l’aide de machines et d’instruments électroniques, sans recours au timecode.

Masterclass avec le collectif artistique Naagré

Le 29 octobre, du 13h00 au 15h00

Dancenter Vietnam

53, rue Nguyễn Đăng Giai, quartier d’An Khánh

Une masterclass avec le collectif artistique Naagré pour explorer des approches créatives associant mouvement corporel, danse contemporaine et musique.

Spectacle “L’avers et le revers”



Le 31 octobre à 20h00

Théâtre Bến Thành

6, rue Mạc Đĩnh Chi, quartier de Sài Gòn

Naagré associe danse contemporaine et électro-jazz interprété en direct dans une création explorant les oppositions entre masculin

et féminin, tradition et modernité, composition

et improvisation.

Exposition “Escape”, projections en réalité virtuelle et ateliers “Création de personnages”

Du 09 au 22 novembre

Université d’Économie de Hô Chi Minh-Ville

279, rue Nguyễn Tri Phương, quartier de Diên Hồng

Une vingtaine d’œuvres d’art numérique, de jeux vidéo et de réalité virtuelle, accompagnées de projections de films d’animation, d’œuvres en VR et d’ateliers de création de personnages animés par les artistes Rosa Doan et Tom Le.

Conférence “Quand l’IA rencontre la culture et l’éducation”

Le 19 novembre à 14h00

Université d’économie de Hô Chi Minh-Ville

279, rue Nguyễn Tri Phương, quartier de Diên Hồng

Une rencontre avec Valentin Schmite, spécialiste de la culture et de la création numériques et cofondateur d’Ask Mona, autour des relations entre intelligence artificielle, culture, éducation et du rôle des créateurs à l’ère numérique.

Exposition “Autour du canal Hàng Bàng”

Du 27 au 29 novembre

Parc Bãi Sậy, quartier de Bình Tiên

Le collectif franco-vietnamien fromanother présente une installation numérique développée à partir des recherches du CARE sur les processus naturels de filtration de l’eau, reliant création artistique, technologies et enjeux environnementaux urbains.

ÉVÉNEMENT

Vente solidaire de livres d’occasion

Du 24 octobre au 12 novembre

Mardi, mercredi et jeudi de 13h30 à 18h00

Vendredi et samedi de 09h30 à 17h00

IDECAF

31, rue Thái Văn Lung, quartier de Sài Gòn,

Hô Chi Minh-Ville

Vous souvenez-vous du bonheur de dénicher un livre qui vous plaît parmi tant d’autres ? Cet automne, la Vente solidaire de livres d’occasion 2026 fait son retour à la Médiathèque de l’IDECAF ! Une belle occasion de découvrir des livres de tous genres à prix attractifs et de faire vivre l’esprit du partage.

En 2025, la vente a permis aux lecteurs de faire de belles trouvailles tout en apportant leur soutien aux enfants hospitalisés à l’Hôpital pédiatrique N°2. Cette année, elle prolonge ce bel élan de solidarité : chaque livre acheté est un geste solidaire.

EXPOSITION

Là où les eaux se rencontrent

Jusqu’au 1er novembre

IDECAF

31, rue Thái Văn Lung, quartier de Sài Gòn, Hô Chi Minh-Ville

Dans le cadre du programme “Vivre avec les fleuves” 2026, l’Institut français du Vietnam a le plaisir de présenter l’exposition “Là où les eaux se rencontrent”, qui réunit 13 projets de photographie documentaire réalisés dans la région de la lagune de Thị Nại en mars 2026.

Lieu de rencontre entre les fleuves et la mer, la lagune de Thị Nại est un espace où les activités humaines et la nature s’entremêlent. À travers 13 récits photographiques, l’exposition propose une diversité de regards sur les moyens de subsistance, les pratiques culturelles liées à l’eau, les transformations des paysages, les impacts des activités humaines et les défis posés par le changement climatique.

Au-delà du témoignage sur la vie quotidienne et les transformations de ce territoire, les œuvres reflètent le regard singulier de chaque photographe, sa manière d’observer, de ressentir et de trouver sa place dans un environnement en constante évolution. L’exposition invite ainsi à réfléchir au rôle de la photographie documentaire, non seulement comme un moyen de produire des images, mais aussi comme une manière d’aller à la rencontre du monde, de le comprendre et de tisser des liens avec lui, dans une démarche attentive et responsable.

Ces 13 projets ont été réalisés dans le cadre d’un atelier de photographie documentaire animé conjointement par les photographes Nicolas Cornet, Bình Đặng et Hà Đào. Pendant cinq jours dans la région de la lagune de Thị Nại, les participants sont allés à la rencontre des communautés locales, ont mené des explorations de terrain et ont construit leurs propres récits photographiques.

Dan Thanh - Hervé Fayet/CVN