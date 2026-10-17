SORTIR (du 21 au 31 octobre)

>> Sortir (du 19 septembre au 3 octobre)

>> Sortir (du 27 septembre au 1ᵉʳ novembre)

>> Sortir (du 9 au 17 octobre)

THÉÂTRE

Eugene Onegin

• Du 21 au 24 octobre

Théâtre Hoà Bình

240, rue “3 Février”, quartier de Hòa Hưng,

Hô Chi Minh-Ville

• Du 28 au 31 octobre

Palais de l’amitié Việt Xô

91, rue Trần Hưng Đạo, quartier de Cửa Nam, Hanoï

Billets en vente sur Ticketbox

Pour une soirée placée sous le signe de l’art et du raffinement, le spectacle Eugene Onegin propose une expérience réservée aux spectateurs à la recherche d’un cadre privilégié.

Avec le billet SVIP1, les spectateurs sont accueillis dans un espace privé avant le spectacle et invités à découvrir le salon Onegin Privilege Lounge, inspiré du faste de la Russie impériale. Cette formule permet d’assister au spectacle depuis des places privilégiées, offrant une vue dégagée sur la scène et sur les différents mouvements et détails de la représentation. La soirée se termine par un coffret-cadeau personnalisé, conçu comme un souvenir de cette expérience.

“Khúc Hoan Ca” (Chant d’allégresse)

Les 24 et 25 octobre à 20h00

Théâtre Hồ Gươm

40, rue Hàng Bài, quartier de Hoàn Kiếm, Hanoï

Tarifs de 500.000 à 5.000.000 dôngs

Les 24 et 25 octobre, l’Orchestre symphonique de Kyushu (KSO), l’un des orchestres symphoniques les plus réputés du Japon, se produira au théâtre Hồ Gươm dans le cadre de deux soirées musicales intitulées “Khúc Hoan Ca”.

Sous la direction du chef d’orchestre Gen Ohta, avec la participation de la soprano Michiko Hariu et du ténor Kohei Yamamoto, le programme proposera un voyage musical allant des airs et duos raffinés, élégants et parfois dramatiques de Wolfgang Amadeus Mozart à la beauté ample, chaleureuse et profonde de la Symphonie N°2 en ré majeur, op. 73, de Johannes Brahms.

“Khúc Hoan Ca” sera également l’occasion pour le public vietnamien de découvrir directement le talent d’artistes japonais et de favoriser les échanges culturels entre les deux pays, tout en rapprochant du public les grandes œuvres de la musique symphonique.

CINÉMA

Teddy

Le 24 octobre à 19h00

Complex 01

29/31/167, rue Tây Sơn, quartier de Đống Đa, Hanoï

Durée : 01h 28

Genre : Comédie

Réalisé : Ludovic Boukherma, Zoran Boukherma

Avec : Anthony Bajon, Christine Gautier, Ludovic Torrent

Dans les Pyrénées, un loup attise la colère des villageois. Teddy, 19 ans, sans diplôme, vit avec son oncle adoptif et travaille dans un salon de massage. Sa petite amie Rebecca passe bientôt son bac, promise à un avenir radieux. Pour eux, c’est un été ordinaire qui s’annonce. Mais un soir de pleine lune, Teddy est griffé par une bête inconnue. Les semaines qui suivent, il est pris de curieuses pulsions animales.

TABLE RONDE

Traduction 2.0 : les traducteurs à l’ère de l’IA





• Le 27 octobre à 09h00

Institut français de Hanoï

15, rue Thiền Quang, quartier de Hai Bà Trưng, Hanoï

• Le 30 octobre à 09h00

Médiathèque de l’IDECAF

31, rue Thái Văn Lung, quartier de Sài Gòn,

Hô Chi Minh-Ville

L’intelligence artificielle (IA) transforme en profondeur nos manières d’écrire, de lire et de traduire. Dans ce contexte, comment le métier de traducteur évolue-t-il ? Faut-il utiliser l’IA en traduction, et jusqu’où ?

L’Institut français du Vietnam organise la table ronde “Traduction 2.0 : les traducteurs à l’ère de l’IA”, destinée aux traducteurs professionnels francophones du Vietnam et du Cambodge.

Cet événement vise à mettre en réseau les traducteurs professionnels francophones du Vietnam et du Cambodge face aux défis posés par l’essor de l’IA générative. Il leur propose des outils pour adapter leurs pratiques, renforcer leurs compétences et affirmer leur rôle dans un contexte d’automatisation croissante.

DAN THANH/CVN