Son La vise à devenir un centre socio-économique majeur de la sous-région Nord-Ouest

Le 16e Congrès du Comité du Parti de la province de Son La (Nord) pour le mandat 2025-2030 s’est tenu ce lundi 29 septembre. Le Congrès a validé la vision stratégique, les orientations de développement ainsi que les principales tâches et percées définies pour le XIV e Congrès national du Parti.

>> L’autonomisation des femmes, un succès franco-vietnamien à Vân Hô

>> Quand les femmes prennent leur destin en main

>> Miss Tourisme Ethnique Vietnam 2025 : un top-départ en beauté à Môc Châu

Photo : VNA/CVN

Pour la période 2025-2030, la province se fixe comme objectifs de renforcer la construction d’un Parti et d’un système politique sain, solide et intègre ; de valoriser les potentiels, les avantages et la solidarité culturelle de l'ensemble des ethnies ; de poursuivre l’innovation et le développement des sciences, technologies et transformation numérique. Sơn La aspire à un développement rapide et durable, centré sur l’agriculture de haute technologie et l’industrie de transformation des produits agricoles, associée au tourisme écologique et culturel.

La province vise également à améliorer les conditions de vie de la population, assurer la défense nationale et la sécurité, et devenir une province à développement relativement avancé, un centre socio-économique important de la sous-région Nord-Ouest, un pôle de transformation des produits agricoles pour les régions de moyenne montagne et montagneuses du Nord, ainsi qu’une destination touristique phare de cette zone et de la frontière Vietnam - Laos.

Le Congrès a arrêté trois axes majeurs de percée stratégique. Premièrement, l’attraction, la formation et l’utilisation des talents, en construisant des cadres et dirigeants exemplaires. Deuxièmement, le développement des infrastructures de transport interrégionales, facteur clé de la croissance économique et sociale, ainsi que les infrastructures agricoles, touristiques, numériques et industrielles. Troisièmement, l'accélération de la transformation numérique dans le système politique avec la mise en place d’une administration numérique, la généralisation des services urbains intelligents, et le développement rapide et durable de l’économie et de la société numériques.

Le Congrès a adopté 24 indicateurs clés dans les domaines économique, social, environnemental et politique pour la période 2025-2030. Parmi eux figurent un taux de croissance annuel moyen du Produit régional brut (GRDP) de 8 à 8,5 % entre 2026 et 2030 ; un GRDP par habitant supérieur à 90 millions de dôngs en 2030 ; un investissement social total estimé à environ 150.000 milliards de dôngs sur cinq ans ; des recettes budgétaires prévues à 8.000 milliards de dongs en 2030 ; environ 5 500 entreprises actives d’ici 2030 ; et une réduction annuelle moyenne du taux de pauvreté (selon le critère multidimensionnel) de 1,5 à 2 points de pourcentage.

Le Congrès a souligné la nécessité de poursuivre la construction et le renouvellement du Parti et du système politique. Le développement des ressources humaines, l’investissement dans des infrastructures socioéconomiques modernes et intégrées, ainsi que le renforcement des connexions régionales et nationales, sont également des priorités majeures.

Son La se concentrera sur l’amélioration et la modernisation des axes routiers stratégiques interrégionaux, l’exploitation optimale des énergies renouvelables, et la promotion d’une économie privée dynamique, durable et qualitative, axée sur l’économie verte, circulaire et de la connaissance.

Par ailleurs, la réforme administrative et la transformation numérique seront intensifiées pour améliorer l’efficacité de la gestion publique et créer un environnement d’investissement transparent, équitable et favorable. La restructuration agricole se poursuivra en mettant l’accent sur l’agriculture de haute technologie, propre et biologique, ainsi que sur la valorisation des chaînes de valeur des principaux produits agricoles selon des critères qualitatifs et durables.

Le tourisme sera développé comme secteur économique stratégique, avec un renforcement de la gestion des ressources naturelles, la promotion d’une culture moderne et riche en identité ethnique, ainsi que la mise en œuvre efficace des programmes nationaux de santé et de développement démographique. La province poursuivra la construction de forces armées populaires et policières révolutionnaires, régulières, d'élite et modernes pour assurer la sécurité nationale et sociale, tout en intensifiant la coopération internationale.

Photo : VNA/CVN

Au Congrès, Hoàng Quôc Khanh, secrétaire du Comité provincial du Parti pour le mandat 2020-2025, a été réélu à ce poste pour la période 2025-2030. Le Comité du Parti comprend 54 membres.

Lo Minh Hung, Nguyên Dinh Viêt et Cha A Cua ont été élus secrétaires adjoints du Comité provincial du Parti. Lors de son discours de clôture, le secrétaire du Comité provincial du Parti, Hoàng Quôc Khanh, a souligné que pour atteindre les objectifs fixés, le Comité provincial du Parti, les autorités locales, les cadres, membres du Parti et la population devront faire preuve d’une forte détermination politique et d’une large adhésion dans les idées et les actions, avec une aspiration à progresser, à surmonter les difficultés, et à exploiter pleinement les potentiels et avantages locaux.

VNA/CVN