Le pays vise plus de transparence dans le recrutement et la gestion des agents publics

Dans le cadre de la 49 e session du Comité permanent de l'Assemblée nationale (AN), le président de l'AN, Trân Thanh Mân, a appelé à une plus grande transparence et à la lutte contre les abus dans le recrutement des agents publics, lors de l'examen du projet de loi amendée sur les agents publics, le 29 septembre.

Le projet de loi amendée, qui comprend six chapitres et 43 articles (soit 19 articles de moins que la loi actuelle), vise à réformer les mécanismes et les méthodes de recrutement, d'emploi et de gestion des agents publics en fonction des postes ; à créer des liens entre les secteurs public et privé dans l'utilisation des ressources humaines ; à mettre en œuvre des politiques visant à attirer et à utiliser efficacement des ressources humaines de qualité dans les services publics ; et à renouveler le système d'évaluation des agents publics afin d'améliorer la qualité et l'efficacité des services fournis à la population et à la société.

Trân Thanh Mân a souligné que le projet de loi marque une étape importante dans la modernisation de la gestion des ressources humaines publiques au Vietnam, héritant de l'esprit de la loi de 2010, amendée en 2019, et évoluant vers un modèle qui place les agents publics au centre.

Dans le contexte de la transformation numérique nationale et de l'intégration internationale, elle comble non seulement les lacunes existantes, mais crée également un espace d'innovation au sein des services publics.

La sélection des agents publics doit garantir leur intégrité, leur compétence, leur dévouement, leur vision, leur bonne santé et leur passion pour leur travail. Parallèlement, un système d'évaluation devrait être développé prochainement. Ils doivent être soumis à une évaluation de leur accomplissement de leurs tâches, plutôt que de se voir garantir un emploi à vie dès leur recrutement,

Mécanismes de recrutement flexibles

Le président de l'AN a souligné que la constitution d'un contingent d'agents publics doit se faire de manière professionnelle, avec des mécanismes de recrutement flexibles, tout en garantissant leurs droits et intérêts légitimes. De plus, la transformation numérique de la gestion des agents publics doit être encouragée afin de bâtir une administration publique transparente et moderne.

Il a également demandé que le projet de loi assure la cohérence et la synchronisation avec les lois connexes telles que la loi sur les fonctionnaires, le Code du travail, la loi sur l'assurance sociale, la loi sur l'investissement public, la loi sur les appels d'offres, la loi foncière et la loi sur l'urbanisme, afin d'éviter les chevauchements et les contradictions lors de sa mise en œuvre.

Après avoir rendu son avis sur le projet de loi amendé relatif à l'expertise judiciaire, le Comité permanent de l'AN a globalement approuvé la portée des amendements. Ile a demandé au gouvernement de poursuivre son examen afin de garantir une réflexion novatrice dans le processus législatif, de mettre en œuvre la politique du Parti visant à rationaliser et à réorganiser l'appareil politique, et de veiller à ce que cet amendement remédie fondamentalement aux obstacles et aux lacunes juridiques dans les activités d'expertise judiciaire.

L'objectif est de servir efficacement les procédures judiciaires et de répondre aux exigences des enquêtes, des poursuites et des procès dans les affaires économiques et de corruption.

